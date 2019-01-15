Общество
Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни. Рейтинг составил сайт numbeo.com, который специализируется на статистических данных о стоимости жизни и потребительских ценах в разных странах мира. Всего в списке 226 городов мира.
Коммерсантъ01:28
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Число погибших при взрыве газа в Шахтах увеличилось до четырех
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Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал не отправлять делегацию России для работы в ПАСЕ.
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Происшествия
Семь человек погибли в ДТП под Воронежем
Семь человек погибли при столкновении трех автомобилей на федеральной дороге Р-298 в Воронежской области.
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Политика
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США разочарованы встречей с Россией по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которая прошла в Женеве, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
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Общество
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Экономика
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Политика
Суд продлил срок ареста задержанным украинским морякам
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Обновлено в 07:47
Общество
Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни
Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
Обновлено в 01:28
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Россия отказалась платить взнос в Совет Европы в 2019 году
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Политика
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Британский парламент сегодня проголосует по Brexit. На повестке — договор с Европейским союзом.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Задержанные украинские моряки отказались давать показания
Задержанные за нарушение границы России украинские моряки отказались давать показания в суде, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Уфе двоих полицейских заподозрили в избиении следователя
По данным ведомства, в декабре 2018 года двое следователей пришли в райотдел Демы с понятыми, чтобы осмотреть помещение для административно-задержанных лиц.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Патрушев заявил, что речи о новой гонке вооружений не идет
Россия обеспечивает достаточное финансирование оборонной сферы, но говорить о гонке вооружений с другими странами не стоит.
Обновлено в 10:06
Авто
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Общество
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Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
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Обновлено вчера в 08:00
Политика
Медведев вслед за Путиным пересел на российский лимузин Aurus
Премьер-министр Дмитрий Медведев вслед за президентом Владимиром Путиным начал использовать лимузин российского производства Aurus, рассказал ТАСС пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.
Обновлено в 05:51
Общество
Смертность населения в России превысила рождаемость
Смертность в России превысила рождаемость на 193 тыс. человек за 11 месяцев 2018 года.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Патрушев назвал дальность «разрушающей ДРСМД» ракеты 9М729
Американцы обвиняют Россию в том, что она якобы нарушает условия Договора испытаниями ракеты с дальностью полета более 500 километров, напомнил секретарь Совбеза.
Обновлено в 10:43