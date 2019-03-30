Футбол
«Нижний Новгород» минимально обыграл «Факел»Евро-футбол.ру 09:02
"Нижний Новгород" добыл вторую победу подряд, забив один мяч в ворота "Факела" в 29-м туре ФНЛ. Команда Дмитрия Черышева открыла счет на 64-й минуте стараниями Максима Палиенко и не упустила победный результат - 1:0. У "Нижнего Новгорода" 46 очков и четвертое место в таблице.
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