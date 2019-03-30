«Нижний Новгород» минимально обыграл «Факел»Евро-футбол.ру 09:02

"Нижний Новгород" добыл вторую победу подряд, забив один мяч в ворота "Факела" в 29-м туре ФНЛ. Команда Дмитрия Черышева открыла счет на 64-й минуте стараниями Максима Палиенко и не упустила победный результат - 1:0. У "Нижнего Новгорода" 46 очков и четвертое место в таблице.

Политика В «Открытой России» заявили о ликвидации движения 26 апреля 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания).

Экономика Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

Происшествия В частной клинике в Мехико произошел взрыв Как минимум 14 человек пострадали в субботу при взрыве в частной клинике в районе Венустиано-Карранса в Мехико.

Общество Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля: реальность не оправдает ожиданий Ваши мысли на этой неделе будут формировать ваши поступки, а ваши поступки приведут к успеху.

Происшествия Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.

Общество В Госдуме поддержали флешмоб учителей в поддержку уволенной коллеги Российские учителя, устроившие флешмоб в поддержку уволенной коллеги из Барнаула, поступают правильно.

Политика Украинцы просят Порошенко ввести грамматические санкции против России Жители Украины попросили президента Петра Порошенко ввести в отношении России грамматические санкции.

Футбол Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Эспаньолом» 30 марта между коллективами «Барселона» и «Эспаньол» на стадионе «Камп Ноу» был разыгран матч 29-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19.

Экономика Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114 В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.

Политика Путин подписал указ о призыве в армию По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.

Футбол Дриусси дал интервью «Матч ТВ» перед «Оренбургом» и прокомментировал слова Гальярдо о слабости РПЛ Себастьян Дриусси / Фото: © ФК "Зенит" — Ваш тренер в "Ривер Плейте" Гальярдо сказал: "Не хочется принижать эту лигу, но у меня было ощущение, что уровень мастерства Дриусси позволяет ему играть в более классном чемпионате, чем российский".

Авто Новый корейский бренд NeuWai показал в Сеуле автомобили будущего Компания Songuo Motors представила на автосалоне в Сеуле свои первые модели нового бренда NeuWai.

Автоспорт Гонщик «Феррари» Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время в квалификации второго этапа чемпионата - Гран-при Бахрейна.

Политика Полиция Украины зафиксировала 150 нарушений в «день тишины» Полицией Украины было получено 159 заявлений, в тексте которых указывалось на нарушения избирательного законодательства в «день тишины», предшествующий проведению выборов.

Шоу-бизнес Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске В рамках телепроекта «Секрет на миллион» российская певица Ольга Орлова в разговоре с Лерой Кудрявцевой рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске.

Шоу-бизнес Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США Сразу же после развода с футболистом Началова сошлась с хоккеистом Александром Фроловым, с которым прожила с 2011 по 2016 год.

Происшествия Как прошла 20-я акция «жёлтых жилетов» во Франции Двадцатая по счёту акция протеста «жёлтых жилетов» собрала по меньшей мере 33 тыс. сторонников по всей Франции, заявили в МВД.

Кино Лучшим фильмом года по версии «Ники» стала картина «Война Анны» Картина «Война Анны» режиссёра Алексея Федорченко победила в главной номинации Национальной премии кинематографических искусств и наук «Ника» как лучший фильм года.

Политика Джо Байден ответил на обвинения в домогательствах Бывший вице-президент США Джо Байден, которого экс-член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила в домогательствах, заявил, что не помнит детали этого инцидента.

Происшествия Геймера из США приговорили к 20 годам тюрьмы из-за пранка В Соединенных Штатах в ходе судебного разбирательства игрока Тайлера Барриса приговорили к двадцати годам тюремного заключения из-за ложных звонков сотрудникам полиции, приведших к гибели человека.

Шоу-бизнес Алла Пугачева поздравила внучку Клавдию Земцову с днем рождения Алла Пугачева на своей странице в Instagram трогательно поздравила внучку Клавдию Земцову с днем рождения.

Футбол Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Каном» Российский полузащитник "Монако" Александр Головин был включен тренерским штабом команды в заявку на матч 30-го тура Лиги 1 против "Кана".

Футбол «Спартак» победил «Ахмат» благодаря дублю Луиса Адриано Матч 21-го тура чемпионата России по футболу между «Ахматом» и «Спартаком» завершился победой столичного клуба со счетом 3:1. Встреча состоялась в Грозном на «Ахмат Арене».

Политика Познер рассказал о царящей в США растерянности Телеведущий Владимир Познер рассказал о ситуации в Соединенных Штатах после того, как готовившийся два года доклад спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией и опроверг мнимое «вмешательство» Москвы в американский избирательный процесс.