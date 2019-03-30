Футбол

«Нижний Новгород» минимально обыграл «Факел»Евро-футбол.ру 09:02

"Нижний Новгород" добыл вторую победу подряд, забив один мяч в ворота "Факела" в 29-м туре ФНЛ. Команда Дмитрия Черышева открыла счет на 64-й минуте стараниями Максима Палиенко и не упустила победный результат - 1:0. У "Нижнего Новгорода" 46 очков и четвертое место в таблице.
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«Нижний Новгород» минимально обыграл «Факел» в матче 29-го тура ФНЛ

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ФК «НН» обыграл воронежский «Факел» со счетом 1:0

Время Н09:33
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Компания Songuo Motors представила на автосалоне в Сеуле свои первые модели нового бренда NeuWai.
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Гонщик «Феррари» Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна

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Полицией Украины было получено 159 заявлений, в тексте которых указывалось на нарушения избирательного законодательства в «день тишины», предшествующий проведению выборов.
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Как прошла 20-я акция «жёлтых жилетов» во Франции

Двадцатая по счёту акция протеста «жёлтых жилетов» собрала по меньшей мере 33 тыс. сторонников по всей Франции, заявили в МВД.
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