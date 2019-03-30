«Нижний Новгород» минимально обыграл «Факел»Евро-футбол.ру 09:02

"Нижний Новгород" добыл вторую победу подряд, забив один мяч в ворота "Факела" в 29-м туре ФНЛ. Команда Дмитрия Черышева открыла счет на 64-й минуте стараниями Максима Палиенко и не упустила победный результат - 1:0. У "Нижнего Новгорода" 46 очков и четвертое место в таблице.

Культура YouTube разблокировал последние выпуски Парфенова и Дудя Популярный видеохостинг YouTube 28 марта заблокировал новые выпуски «вДудь» Юрия Дудя и «Намедни» Леонида Парфенова.

Политика Бывшего вице-президента США Джо Байдена обвинили в домогательствах Бывший вице-президент Джо Байден подвергся обвинениям в домогательствах со стороны бывшего члена Ассамблеи штата Невада Люси Флорес.

Происшествия В Москве загорелся «Олимпийский» В здании спорткомплекса «Олимпийский» в Москве произошло возгорание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Политика В МИД России оценили угрозы США ввести новые санкции из-за Венесуэлы Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала угрозы США ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации в Венесуэле.

Футбол Динамо — Локомотив 0:1 «Динамо» не создало особо опасных моментов, чтобы отыграться. В данный момент «Локомотив» с 38 очками идет вторым в турнирной таблице.

Происшествия СКР начал проверку по факту гибели участника трофи-рейда в Геленджике Доследственная проверка организована следственным управлением следственного комитета по Краснодарскому краю в связи с инцидентом, произошедшим во время автомобильной гонки по преодолению бездорожья, которая проводится в городе Геленджике.

Общество Стали известны наиболее стабильные сферы труда в России Промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес, общепит, образование и здравоохранение являются наиболее стабильными сферами труда в России — в них сотрудники меньше всего подвержены риску сокращений.

Экономика Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

Политика Путин подписал указ о призыве в армию По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.

Шоу-бизнес Саша Савельева рассказала, чем питается Лера Кудрявцева Другая же звездная подруга Леры Кудрявцевой Саша Савельева от себя еще добавила, что точно знает из разговоров с самой ведущей, что бывает съемки очередной программы затягиваются до глубокой ночи.

Футбол Кононов заявил, что матч «Спартака» с «Ахматом» получился нервным Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу своих подопечных над грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество Сапсаны вернулись на шпиль высотки МИД На шпиль здания МИДовской высотки на Смоленской площади вернулись соколы-сапсаны, обитавшие здесь еще до его реконструкции, продолжавшейся год и завершившейся в сентябре 2017 года.

Политика На украинские улицы вышел спецназ СБУ В рамках режима на патрулирование улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов по всей территории Украины направлены бойцы Центра специальных операций по борьбе с терроризмом (группа «А») СБУ.

Спорт Британских спортсменов уличили в работе с тренером-мошенником Как передает Daily Mail, специалист также был осужден за кражу и растрату. В 2007 году его лишили свободы.

Происшествия Москвичка отрезала ухо 12-летнему сыну В Зеленограде задержали женщину, которая отрезала правое ухо собственному сыну.

Культура Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства Ведущая тревел-шоу "Жизнь других" на Первом канале Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.

Политика Макрон назвал решение США по Голанам нарушением международного права Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля является нарушением международного права.

Хоккей «Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме Уфимский "Салават Юлаев" собирается опротестовать гол "Авангарда" в овертайме во время первого матча серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".

Происшествия Виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе арестован на два месяца Дорогомиловский суд Москвы вынес определение об аресте уроженца Чечни Муслима Джамбекова, обвиняемого в совершении смертельного ДТП на Можайском шоссе столицы.

Гаджеты Apple отменила выпуск беспроводной зарядки AirPower Компания Apple отказалась выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower.