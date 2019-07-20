В пятницу матчем Нижний Новгород Шинник стартует третий тур первенства ФНЛ. Игра на стадионе Нижний Новгород начнется в 19:00 (мск).

«Нижний Новгород» и «Шинник» откроют третий тур ФНЛ

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