Футбол
«Нижний Новгород» и «Шинник» откроют третий тур ФНЛСоветский спорт вчера в 02:08
В пятницу матчем Нижний Новгород Шинник стартует третий тур первенства ФНЛ. Игра на стадионе Нижний Новгород начнется в 19:00 (мск).
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Культура
Актрису Инну Чурикову в тяжелом состоянии перевели в реанимацию
Обновлено вчера в 01:50
Политика
Обматеривший Путина ведущий «Рустави 2» сможет вернуться на работу
Новый генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил, что оскорбивший российского лидера Владимира Путина журналист Георгий Габуния, отстраненный на два месяца, может вернуться на работу по истечении срока взыскания.
Обновлено в 03:33
Политика
Путин остался недоволен ликвидацией последствий ЧП в Иркутской области
Посетив пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и пообщавшись с местными жителями, лидер РФ Владимир Путин в ходе совещания в терминале аэропорта Братска подчеркнул, что «с учетом того, что там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной».
Обновлено вчера в 08:46
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара
Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено вчера в 10:20
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
Обновлено вчера в 13:24
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР издали приказ о прекращении огня
Начальник народной милиции самопровозглашенной ДНР Денис Синенков заявил, что был издан и доведен до всех подразделений ДНР приказ о полном прекращении огня с 21 июля.
Обновлено в 04:08
Футбол
Сборная Алжира выиграла Кубок африканских наций
Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году.
Обновлено вчера в 17:12
Политика
Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборов
Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну прокомментировал ситуацию на Украине после президентских выборов, которые прошли весной этого года.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
Лукашенко подписал закон об амнистии заключенных
В связи с празднованием 75-летия освобождения белорусской территории от немецко-фашистских захватчиков закон об амнистии подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, 20 июля сообщает пресс-служба президента.
Обновлено в 03:44
Экономика
«АЛРОСА» выручила $6,5 млн на аукционе во Владивостоке
С начала 2019 года "АЛРОСА" провела три аукциона во Владивостоке, суммарно выручив на них около $25 млн.
Обновлено вчера в 10:36
Армия и оружие
Пентагон готовит операцию в Персидском заливе
Обновлено в 01:56
Гаджеты
Xiaomi готовит бюджетный смартфон с вытянутым экраном
Предполагается, что устройство получит название Xiaomi Qin 2, сообщает портал iXBT.Новинка получит дисплей диагональю 5,1 дюйма разрешением 1440 на 576 пикселей при соотношении сторон 22, 5:9.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Обновлено вчера в 22:41
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено 18 июля в 01:06
Наука
В Китае нашли новый вид редких ассамских летяг
Обновлено вчера в 03:31
Наука
Ученые: разбитое сердце может спровоцировать развитие рака
Исследование, которое провели швейцарские ученые, показало, что между развитием рака и состоянием, называемым «синдромом разбитого сердца», есть определённая связь.
Обновлено вчера в 04:30
Футбол
«Аякс» подпишет защитника сборной Мексики
«Аякс» из Амстердама согласовал с мексиканской «Америкой» покупку защитника Эдсона Альвареса.
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Посольство России выложило карту с украинским Крымом
Обновлено в 01:48
Политика
Акция по случаю годовщины убийства Шеремета прошла в Киеве
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Подмосковье задержали двух следователей СК
В Московской области задержаны два следователя территориальных отделов Следственного комитета по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей.
Обновлено в 03:24
Технологии
Хакеры раскрыли тайного подрядчика российских спецслужб
Хакеры взломали серверы IT-компании «Сайтэк», которая выполняла как минимум 20 непубличных проектов для российских спецслужб и ведомств.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие
Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского
Обновлено вчера в 16:33
Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено вчера в 16:50
Культура
Эдди Мерфи хочет вернуться в стендап
Американский актер и продюсер Эдди Мерфи сказал ведущему шоу "Comedians in Cars Getting Coffee" Джерри Сайнфелду, что думает о том, чтобы опять выступать в стендапе, сообщает dailymail.co.uk.
Обновлено вчера в 09:42
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.
Обновлено вчера в 22:17
Футбол
Хет-трик Ибрагимовича принёс «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в матче MLS
Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе «Гэлакси» хет-трик оформил 37-летний шведский форвард Златан Ибрагимович.
Обновлено в 03:13
Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31