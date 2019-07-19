Футбол

«Нижний Новгород» и «Шинник» откроют третий тур ФНЛСоветский спорт 02:08

В пятницу матчем Нижний Новгород Шинник стартует третий тур первенства ФНЛ. Игра на стадионе Нижний Новгород начнется в 19:00 (мск).
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ФНЛ. «Нижний Новгород» — «Шинник». Прямая трансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru10:00

«Нижний Новгород» и «Шинник» откроют третий тур ФНЛ

Советский спорт02:08

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