Футбол

«Нижний Новгород» и «Шинник» откроют третий тур ФНЛСоветский спорт вчера в 02:08

В пятницу матчем Нижний Новгород Шинник стартует третий тур первенства ФНЛ. Игра на стадионе Нижний Новгород начнется в 19:00 (мск).
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Sport24.ru03:32

«Нижний Новгород» и «Шинник» откроют третий тур ФНЛ

Советский спортвчера в 02:08
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