Нижегородские власти оценили продажу георгиевских лент со свастикойРоссийская газета 04:51

Полиция Нижегородской области проводит проверку информации о продаже в столице региона георгиевских лент со свастикой.

Политика Коломойский высказал Зеленскому первый упрек Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".

Политика Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации Главным приоритетом после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил журналистам экс-министр финансов Александр Данилюк, который является советником Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам.

Авто Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.

Политика Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга» В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".

Общество Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным.

Футбол УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.

Музыка Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении» Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.

Происшествия В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай» Экс-победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена в четверг мертвой в одном из отелей мексиканской столицы, сообщает портал Universal.

Космос В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.

Происшествия В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.

Политика В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».

Политика В ДНР выстроилась очередь из желающих получить российский паспорт В самопровозглашённой Донецкой народной республике выстроилась очередь из тех, кто желает получить российские паспорта по упрощённой схеме.

Экономика В ЕС раскритиковали выделение €100 млн украинскому агрохолдингу Европейская ассоциация переработчиков и торговцев мясом птицы AVEC возмущена тем, что ЕБРР намерен выделить займ в €100 млн украинскому агрохолдингу "Мироновский хлебопродукт".

Политика На Украине придумали способ увеличить численность армии Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».

Шоу-бизнес Никите Преснякову провели медицинское обследование Отечественному исполнителю Никите Преснякову провели медицинское обследование в связи с его новым образом жизни.

Происшествия На северо-востоке Петербурга горит склад Крупный пожар начался в помещениях склада на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга 2 мая поздно вечером.

Политика Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая Международный трибунал по морскому праву проведет слушания по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы, 10 мая.

Кино Скончался Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» В США на 75-м году жизни скончался знаменитый актер Питер Мейхью, который сыграл роль Чубакки в легендарной саге «Звездные войны».

Происшествия В Карелии столкнулись пассажирский поезд и грузовик Три человека пострадали в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Общество В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани» В Индии власти прибрежного штата Одиша продолжают срочную эвакуацию местных жителей в связи с приближением мощного циклона "Фани".

Шоу-бизнес Кира Найтли ждет второго ребенка Британская актриса Кира Найтли ждет второго ребенка.

Политика Помпео предупредит Мэй об опасности сотрудничества с Huawei по сети 5G Госсекретарь США Майк Помпео предупредит премьер-министра Великобритании Терезу Мэй об опасности предоставления китайской корпорации Huawei доступа к британской телекоммуникационной системе при создании сетей пятого поколения (5G).