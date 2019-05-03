Общество

Нижегородские власти оценили продажу георгиевских лент со свастикойРоссийская газета 04:51

Полиция Нижегородской области проводит проверку информации о продаже в столице региона георгиевских лент со свастикой.
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Георгиевские ленточки со свастикой изъяли из продажи в Нижнем Новгороде

Newsroom2404:26

Нижегородские власти оценили продажу георгиевских ленточек со свастикой

РИА Новости03:58

Полицейские изъяли сувениры со свастикой из нижегородского магазина

КП - Нижний Новгород03:50

Нижегородские власти прокомментировали ситуацию с продажей георгиевских лент со свастикой

ТАСС03:54

«Предприниматели должны ответственно относиться к продукции, которая реализуется в их магазинах», – Дмитрий Краснов

НТА-Приволжье03:52

«Предприниматели должны ответственно относиться к продукции, которая реализуется в их магазинах», - Дмитрий Краснов

ТК Волга03:56

Краснов: предприниматели должны ответственно относиться к продукции, которая реализуется в их магазинах

Время Н03:17
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Политика

Коломойский высказал Зеленскому первый упрек

Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".
Обновлено в 04:47
Происшествия

Ребенка на воздушном шаре унесло в Крыму

Обновлено в 02:29
Политика

Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации

Главным приоритетом после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил журналистам экс-министр финансов Александр Данилюк, который является советником Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам.
Обновлено в 04:14
Музыка

Лазарев сдал кровь на национальность перед «Евровидением-2019»

Обновлено вчера в 06:10
Авто

Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Политика

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»

В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Общество

Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным.
Обновлено в 01:44
Футбол

УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Политика

Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»

Обновлено вчера в 17:32
Общество

Глушаков из мести запретил дочери вылетать из России

Обновлено в 04:31
Музыка

Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»

Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай»

Экс-победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена в четверг мертвой в одном из отелей мексиканской столицы, сообщает портал Universal.
Обновлено вчера в 19:51
Космос

В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена

Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.
Обновлено в 02:47
Происшествия

В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени

Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
Политика

В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России

Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Политика

В ДНР выстроилась очередь из желающих получить российский паспорт

В самопровозглашённой Донецкой народной республике выстроилась очередь из тех, кто желает получить российские паспорта по упрощённой схеме.
Обновлено в 04:18
Экономика

В ЕС раскритиковали выделение €100 млн украинскому агрохолдингу

Европейская ассоциация переработчиков и торговцев мясом птицы AVEC возмущена тем, что ЕБРР намерен выделить займ в €100 млн украинскому агрохолдингу "Мироновский хлебопродукт".
Обновлено в 04:33
Политика

На Украине придумали способ увеличить численность армии

Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Шоу-бизнес

Никите Преснякову провели медицинское обследование

Отечественному исполнителю Никите Преснякову провели медицинское обследование в связи с его новым образом жизни.
Обновлено в 04:19
Общество

Белуху-шпиона из Петербурга заподозрили в переходе на сторону Норвегии

Обновлено в 03:05
Происшествия

На северо-востоке Петербурга горит склад

Крупный пожар начался в помещениях склада на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга 2 мая поздно вечером.
Обновлено вчера в 17:16
Политика

Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая

Международный трибунал по морскому праву проведет слушания по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы, 10 мая.
Обновлено в 04:55
Кино

Скончался Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

В США на 75-м году жизни скончался знаменитый актер Питер Мейхью, который сыграл роль Чубакки в легендарной саге «Звездные войны».
Обновлено в 02:36
Происшествия

В Карелии столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Три человека пострадали в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 04:17
Общество

В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани»

В Индии власти прибрежного штата Одиша продолжают срочную эвакуацию местных жителей в связи с приближением мощного циклона "Фани".
Обновлено вчера в 18:16
Шоу-бизнес

Кира Найтли ждет второго ребенка

Британская актриса Кира Найтли ждет второго ребенка.
Обновлено вчера в 21:58
Шоу-бизнес

Невестка Алсу нарушила молчание из-за последствий скандала

Обновлено вчера в 10:00
Космос

Воду на Землю доставили астероиды

Обновлено в 02:44
Политика

Помпео предупредит Мэй об опасности сотрудничества с Huawei по сети 5G

Госсекретарь США Майк Помпео предупредит премьер-министра Великобритании Терезу Мэй об опасности предоставления китайской корпорации Huawei доступа к британской телекоммуникационной системе при создании сетей пятого поколения (5G).
Обновлено вчера в 19:06
Шоу-бизнес

Ксения Собчак тепло поздравила маму с днем рождения

Ксения Собчак посвятила родному человеку теплое поздравление в личном блоге и опубликовала милую фотографию с именинницей.
Обновлено вчера в 05:04
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