Общество
Нижегородские власти оценили продажу георгиевских лент со свастикойРоссийская газета 04:51
Полиция Нижегородской области проводит проверку информации о продаже в столице региона георгиевских лент со свастикой.
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«Злого умысла не было». Полиция изъяла сувениры со свастикой из магазина в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород on-line09:00
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
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Икера Касильяса выпишут из больницы в субботу
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Pornhub заинтересовался покупкой Tumblr
Компания Pornhub, владеющая крупнейшим порносайтом, заинтересовалась покупкой сервиса блогов Tumblr.
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Общество
Шеф-редактор «Голос. Дети» попал в больницу с инфарктом
Бородина рассказала, что ее мужу оказали помощь сотрудники «Первого канала» и лично телеведущая Елена Малышева.
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Космос
«Близнец» челябинского метеорита может прилететь на Землю
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Политика
В Раду внесли законопроект с датой инаугурации Зеленского
Внефракционный депутат Сергей Мищенко внес в Верховную раду Украины законопроект о проведении торжественного заседания парламента в честь инаугурации нового президента страны.
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Футбол
Вратарь покинет «Витесс» из-за конфликта со Слуцким
Голкипер нидерландского "Витесса" Эдуардо покинет клуб после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, передает AD.nl.
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Космос
В SpaceX рассказали об аварии во время испытаний Crew Dragon
В SpaceX подтвердили потерю капсулы Crew Dragon в ходе проведения огневых испытаний.
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Армия и оружие
Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
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Политика
Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой
По решению суда 36-летняя Анна Седокова довольно мало времени проводит со своей дочерью от Максима Чернявского.
Обновлено в 05:15
Кино
Умер актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в «Звездных войнах»
30 апреля скончался американский актер Питер Мейхью, известный по роли Чубакки в серии фильмов о «Звездных войнах».
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
Полиция задержала мужчину, изрисовавшего памятник танкистам в Саратове
Мужчина, изрисовавший памятник танкистам красной краской, задержан в Саратове.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Садальский сообщил, что могила актрисы Ирины Макаровой разграблена
Могила известной актрисы Ирины Макаровой на Ваганьковском кладбище в Москве разграблена, а памятник искорежен.
Обновлено вчера в 05:57
Политика
Посольство России в США передало ноту протеста на приговор Бутиной
Российские дипломаты отметили, что направили соответствующую ноту протеста официальным властям США в которой потребовали — "обеспечить защиту прав и законных интересов нашей соотечественницы в соответствии с международными стандартами в области прав человека".
Обновлено в 09:42
Политика
Посол США в Германии напомнил о санкциях из-за «Северного потока-2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus намекнул на санкции, которые Вашингтон может ввести в отношении немецких компаний, принимающих участие в проекте газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 09:34
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 11:08
Культура
Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети» уехала с детьми на отдых
Обновлено вчера в 22:33
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Финансы
Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года
Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Политика
Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной
Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл в Великобритании
СМИ Великобритании сообщают, что герцогиня Сассекская Меган Маркл могла тайно родить девочку.
Обновлено в 10:18
Политика
Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса
24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес
Звезде «Дома-2» Майе Донцовой потребовалась помощь врачей
Обновлено в 04:54
Происшествия
Новые дети-маугли найдены в Петербурге
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Происшествия
В жилом доме в Кургане взорвался газовый баллон
«В микрорайоне Смолино на улице Розы Люксембург после взрыва газового баллона горят три частных жилых дома», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы МЧС России.
Обновлено в 10:29
Экономика
Суды обязали россиян заплатить за жильё более 130 млрд рублей
Как следует из данных судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ, из 17 млн всех исков, поступивших в суды общей юрисдикции в 2018 году, 6,7 млн составили иски о взыскании платы за жильё и коммунальные услуги.
Обновлено в 09:18