Общество

Нижегородские власти оценили продажу георгиевских лент со свастикойРоссийская газета 04:51

Полиция Нижегородской области проводит проверку информации о продаже в столице региона георгиевских лент со свастикой.
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«Злого умысла не было». Полиция изъяла сувениры со свастикой из магазина в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород on-line09:00

Нижегородские власти не увидели злого умысла в продаже георгиевских ленточек со свастикой

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Полицейские изъяли сувениры со свастикой из нижегородского магазина

КП - Нижний Новгород03:50

Краснов: предприниматели должны ответственно относиться к продукции, которая реализуется в их магазинах

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Нижегородские власти оценили продажу георгиевских ленточек со свастикой

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В Нижнем продавец георгиевских ленточек со свастикой с кулаками набросился на журналистов

Открытый Нижний05:59

Нижегородские власти отреагировали на продажу георгиевских лент со свастикой

Pro Город НН05:03
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В Москве чемпионка Европы по художественной гимнастике сбила пешехода

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Pornhub заинтересовался покупкой Tumblr

Компания Pornhub, владеющая крупнейшим порносайтом, заинтересовалась покупкой сервиса блогов Tumblr.
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Политика

В Раду внесли законопроект с датой инаугурации Зеленского

Внефракционный депутат Сергей Мищенко внес в Верховную раду Украины законопроект о проведении торжественного заседания парламента в честь инаугурации нового президента страны.
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Футбол

Вратарь покинет «Витесс» из-за конфликта со Слуцким

Голкипер нидерландского "Витесса" Эдуардо покинет клуб после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, передает AD.nl.
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Космос

В SpaceX рассказали об аварии во время испытаний Crew Dragon

В SpaceX подтвердили потерю капсулы Crew Dragon в ходе проведения огневых испытаний.
Обновлено в 04:18
Политика

В Совфеде оценили идею Климкина заменить «Бессмертный полк» на Украине

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Армия и оружие

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
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Политика

Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
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Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой

По решению суда 36-летняя Анна Седокова довольно мало времени проводит со своей дочерью от Максима Чернявского.
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Кино

Умер актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в «Звездных войнах»

30 апреля скончался американский актер Питер Мейхью, известный по роли Чубакки в серии фильмов о «Звездных войнах».
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия

Полиция задержала мужчину, изрисовавшего памятник танкистам в Саратове

Мужчина, изрисовавший памятник танкистам красной краской, задержан в Саратове.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес

Садальский сообщил, что могила актрисы Ирины Макаровой разграблена

Могила известной актрисы Ирины Макаровой на Ваганьковском кладбище в Москве разграблена, а памятник искорежен.
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Политика

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Российские дипломаты отметили, что направили соответствующую ноту протеста официальным властям США в которой потребовали — "обеспечить защиту прав и законных интересов нашей соотечественницы в соответствии с международными стандартами в области прав человека".
Обновлено в 09:42
Политика

Посол США в Германии напомнил о санкциях из-за «Северного потока-2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus намекнул на санкции, которые Вашингтон может ввести в отношении немецких компаний, принимающих участие в проекте газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 09:34
Происшествия

Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

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Культура

Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети» уехала с детьми на отдых

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Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу

Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
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Финансы

Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года

Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
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Политика

Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной

Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено в 03:30
Здоровье

Медики назвали шесть вредных привычек, разрушающих позвоночник

Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл в Великобритании

СМИ Великобритании сообщают, что герцогиня Сассекская Меган Маркл могла тайно родить девочку.
Обновлено в 10:18
Политика

Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса

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Шоу-бизнес

Звезде «Дома-2» Майе Донцовой потребовалась помощь врачей

Обновлено в 04:54
Происшествия

Новые дети-маугли найдены в Петербурге

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Происшествия

В жилом доме в Кургане взорвался газовый баллон

«В микрорайоне Смолино на улице Розы Люксембург после взрыва газового баллона горят три частных жилых дома», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы МЧС России.
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Экономика

Суды обязали россиян заплатить за жильё более 130 млрд рублей

Как следует из данных судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ, из 17 млн всех исков, поступивших в суды общей юрисдикции в 2018 году, 6,7 млн составили иски о взыскании платы за жильё и коммунальные услуги.
Обновлено в 09:18
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