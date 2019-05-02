Общество

Нижегородские власти оценили георгиевские ленточки со свастикойМосковский Комсомолец 04:26

Продажа георгиевских ленточек с нацистской символикой происходила без злого умысла. Об этом заявил заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов. По его словам, полиция уже изъяла продукцию из магазина в Нижнем Новгороде.
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Нижегородские власти оценили продажу георгиевских ленточек со свастикой

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Нижегородские власти отреагировали на продажу георгиевских лент со свастикой

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«Злого умысла не было». Полиция изъяла сувениры со свастикой из магазина в Нижнем Новгороде

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В Нижнем продавец георгиевских ленточек со свастикой с кулаками набросился на журналистов

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Нижегородские власти не увидели злого умысла в продаже георгиевских ленточек со свастикой

Говорит Москва04:27
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:35, Ашберн
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