Общество
Нижегородские власти оценили георгиевские ленточки со свастикойМосковский Комсомолец 04:26
Продажа георгиевских ленточек с нацистской символикой происходила без злого умысла. Об этом заявил заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов. По его словам, полиция уже изъяла продукцию из магазина в Нижнем Новгороде.
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«Злого умысла не было». Полиция изъяла сувениры со свастикой из магазина в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород on-line09:00
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