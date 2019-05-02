Общество
Нижегородские власти оценили георгиевские ленточки со свастикойМосковский Комсомолец 04:26
Продажа георгиевских ленточек с нацистской символикой происходила без злого умысла. Об этом заявил заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов. По его словам, полиция уже изъяла продукцию из магазина в Нижнем Новгороде.
Читать в источнике
Оценить519
Подробнее о событии
Показать все источники
«Злого умысла не было». Полиция изъяла сувениры со свастикой из магазина в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород on-line09:00
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:06, Ашберн
Происшествия
На Кубани пять человек погибли в ДТП
Обновлено в 12:49
Происшествия
Участница конкурса «Мисс Вселенная» найдена мертвой в Мехико
Позже выяснилось, что погибшая - это 31-летняя Фатимих Давила Соса, которая представляла Уругвай на международных конкурсах красоты: в 2006 году она участвовала в "Мисс Вселенная", а в 2008-м - в "Мисс Мира".
Обновлено в 13:52
Происшествия
Организаторы шествия в Петербурге пожаловались на разгон акции в СК и прокуратуру
Организаторы шествия в Петербурге пожаловались на разгон акции в СК и прокуратуру Организаторы первомайского шествия в Петербурге, которое было разогнано силовиками, пожаловались в прокуратуру и Следственный комитет, сообщила "Фонтанке" представительница "Открытой России" Наталья Грязневич.
Обновлено в 13:48
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Происшествия
Преступники с отверткой ограбили пенсионерку на 8 миллионов рублей
Грабители вынесли из квартиры пенсионерки на востоке Москвы ценностей более чем на восемь миллионов рублей, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 03:50
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Спорт
Казанский «Зенит» сенсационно проиграл в финале Суперлиги
Первый матч финальной серии мужской волейбольной Суперлиги закончился сенсацией.
Обновлено вчера в 14:26
Общество
Шеф-редактора детского «Голоса» госпитализировали с инфарктом
По словам женщины, Подъяпольского госпитализировали в одну из московских больниц.
Обновлено в 13:49
Политика
«Нафтогаз» заявил о неизбежности переговоров с «Газпромом» по транзиту
Компаниям «Нафтогаз» и «Газпром» придется договариваться о продлении соглашения по транзиту газа, заявил глава украинской корпорации Андрей Коболев.
Обновлено в 01:36
Политика
В Раде уверены, что у России и Украины очень много общего
ИА «Ореанда-Новости» Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между Россией и Украиной обща лишь граница, однако в раде заявили, что межу соседними государствами гораздо больше общего, чем просто граница.
Обновлено в 11:54
Политика
В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Кино
Гамора из Marvel накрасила губы и стала мемом среди поклонников всего зеленого
Зои поделилась с подписчиками в Instagram видео, где она в гриме Гаморы красит помадой губы в зеленый цвет.
Обновлено в 13:01
Футбол
Вратарь покинет «Витесс» из-за конфликта со Слуцким
Голкипер нидерландского "Витесса" Эдуардо покинет клуб после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, передает AD.nl.
Обновлено в 08:24
Общество
Лукашенко открыл новую взлетную полосу в минском аэропорту
Высшая эксплуатационная категория 4F присвоена второй взлетно-посадочной полосе в Национальном аэропорту белорусской столицы, на открытии которой 3 мая присутствовал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
Обновлено в 07:45
Космос
Видео столкновения Луны с метеоритом появилось в сети
Астрономы из Испании заметили столкновение космического объекта с Луной во время полного затмения. Инцидент произошел 21 января 2019 года.
Обновлено 01 мая в 12:38
Общество
Издатели отказались от мемуаров обвиненного в педофилии Вуди Аллена
По данным издания, агент Аллена предлагал издателям рукопись мемуаров в прошлом году, однако все они отказались работать с текстом режиссера.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 11:08
Футбол
Икера Касильяса выпишут из больницы в субботу
Появилась новая информация о состоянии голкипера «Порту» Икера Касильяса. Три дня назад испанский вратарь перенес инфаркт на тренировке.
Обновлено в 12:11
Происшествия
В Сухуме начали проверку после пожара в русской школе
Обновлено в 09:36
Технологии
Гендиректор РКЦ «Прогресс» собирается уволить более 180 сотрудников
Самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) планирует в скором времени уволить 189 сотрудников, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:23
Космос
Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет
Обновлено 01 мая в 06:36
Политика
ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты страны
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев зарегистрирован кандидатом на пост главы государства.
Обновлено в 01:12
Общество
В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых
В Татарстане со 2 мая объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых культур, говорится в распоряжении, подписанном президентом республики Рустамом Миннихановым.
Обновлено в 13:19
Авто
На продажу: названы десять моделей авто, от которых владельцы отказываются в первый год после покупки
Эксперты портала iSeeCars составили рейтинг автомобилей, которые по разным причинам разочаровали своих владельцев в первый год после покупки в результате оказались на рынке.
Обновлено в 03:02
Происшествия
В ФРГ задержаны создатели крупной торговой платформы в Darknet
Германское Ведомство по уголовным делам сообщило о задержании трех предполагаемых создателей и модераторов онлайн-платформы Wall Street Market.
Обновлено в 08:00
Гаджеты
Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6
Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»
Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44