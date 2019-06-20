Путин назвал «безобразием» ситуацию с мусором в регионахМойка78 06:23

Растут тарифы. Много вопросов в связи с ростом тарифов. Но это неизбежно — нужно иметь какие-то первичные деньги, чтобы начать систему работы. Но люди должны видеть результаты, конечно. Это не тот случай, когда нужно оттягивать результаты на 20 лет. Результаты люди должны почувствовать уже сейчас.

Российского лидера возмутили снимки с отходами, которые россияне отправили на программу. Он назвал происходящее безобразием. Путина также огорчил тот факт, что гражданам приходят квитанции, где указана плата за вывоз мусора, однако на деле ничего не происходит.

Путин назвал «безобразием» ситуацию с мусором в регионах

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