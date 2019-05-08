Футбол
Нижегородцы раскупили дешевые билеты на матчи сборной РоссииNewsroom24 06:38
За несколько часов все дешевые билеты были выкуплены. По информации сайта "кассир.ру", на данный момент нижегородцы могут приобрести всего 9 билетов стоимостью 5000 рублей. Сборную России в июне ожидают два квалификационных матча в родных стенах.
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«Дешевых уже не осталось»: в Нижнем Новгороде началась продажа билетов на матч Россия – Кипр
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«За 500 нет — есть за 5000»: как купить билет на матч Россия — Кипр на стадион «Нижний Новгород»
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Пресненский суд Москвы в среду, 8 мая, признал виновными футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева по делу о двух драках.
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Минпросвещения изменит систему питания в школах
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Многочисленные фанаты восхитились стройной фигурой российской артистки, которая отправилась на курорт с мужем и сыном.
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Обновлено в 05:24
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Чистая прибыль Мосэнерго по МФСО в I квартале составила 10,7 млрд рублей
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В крови фронтмена The Prodigy Кита Флинта найдены наркотики и алкоголь
Сообщение, которое дополнительно омрачает сегодняшний и без того тяжелый день: в крови (предположительно) покончившего с собой фронтмена The Prodigy Кита Флинта обнаружен целый букет из следов алкоголя, лекарственных и противозаконных препаратов.
Обновлено в 07:22
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Ранее сообщалось, что памятник Иосифу Сталину установили в среду на территории Новосибирского областного комитета КПРФ, официальное открытие состоится в День Победы 9 мая.
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В Сеть попала полная версия фильма «Покемон. Детектив Пикачу»
В англоязычной версии фильма Пикачу озвучивает Райан Рейнольдс, а в России свой голос покемону подарит Петр Иващенко, который озвучивает Рейнольдса в фильмах с ним.
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Некоторые эксперты отмечают, что причиной катастрофы могла стать коммерческая диверсия конкурентов авиакомпании "Сухой", так как в данный момент на мировом рынке гражданской авиации сложилась очень непростая конкурентная обстановка.
Обновлено 06 мая в 04:52
Футбол
Главный тренер ФК «Анжи» Адиев дисквалифицирован на два матча
Главный тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев дисквалифицирован на два матча чемпионата России по футболу за оскорбление судей после игры 27-го тура с красноярским "Енисеем" (1:3). Об этом журналистам в среду сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:25
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
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Опубликован список погибших при сходе лавины туристов на Алтае
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Обновлено в 05:28
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Стариков назвал пропагандой обвинение Сталина в блокаде Ленинграда
Известная российская писательница, лауреат литературной премии «Русский Букер» Елена Чижова опубликовала в западных СМИ свою статью, в которой обвинила лидера СССР Иосифа Сталина в ответственности за массовую гибель людей во время блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 05:07
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Естественная убыль в Нижегородской области выросла за I квартал
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ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай
Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Политика
В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов.
Обновлено 06 мая в 09:31
Экономика
ЦБ определился со способами оплаты покупок по QR-коду
Для переводов в адрес юрлиц будут использоваться QR-коды двух типов — статические, в которых будет закодирован счет магазина, и динамические, которые будут формироваться с учетом суммы покупки, например на дисплее кассового аппарата, сообщили еще четыре источника РБК на платежном рынке.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:21
Финансы
Минфин с 14 мая по 6 июня направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей
Минфин РФ с 14 мая по 6 июня 2019 года в рамках бюджетного правила направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.
Обновлено в 05:36
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Депутата «Блока Порошенко» обстреляли в Одессе
В Одессе директор отеля выстрелил в ногу депутату Рады из «Блока Петра Порошенко» Адександру Урбанскому, сообщила областная полиция.
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Певец Макс Барских попал в ДТП в Лос-Анджелесе
Украинский исполнитель Макс Барских сообщил через свой Instagram, что попал в ДТП в Лос-Анджелесе.
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Поклонники Оксаны Федоровой раскритиковали ее фотографию
Федорова выложила на своей странице в Instagram новую фотографию, однако поклонники звезды сразу же ее раскритиковали.
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