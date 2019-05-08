Футбол

Нижегородцы раскупили билеты на матч сборных России и КипраВремя Н 07:35

Возрастное ограничение: 6+ Нижегородцы раскупили билеты на футбольный матч сборных России и Кипра 8 мая, этап продажи открылся сегодня в 9 часов утра. Буквально за несколько часов на «Кассире» все дешевые билеты были выкуплены.
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Стартовала продажа билетов на матч Россия – Кипр, который пройдет в Нижнем

Ньюс-НН05:31

Самые дешевые билеты на предстоящие матчи сборной России в отборе ЧЕ-2020 стоят 500 рублей

ТАСС03:25

Стартовала продажа билетов на матчи сборной России против команд Сан-Марино и Кипра

Спорт-Экспресс03:42

Стала известна цена билетов на матчи отбора сборной России на Евро-2020

РИА Новости03:32

РФС опубликовал билетную программу на летние матчи сборной России

Матч ТВ03:28

«Дешевых уже не осталось»: в Нижнем Новгороде началась продажа билетов на матч Россия – Кипр

КП - Нижний Новгород04:45

«За 500 нет — есть за 5000»: как купить билет на матч Россия — Кипр на стадион «Нижний Новгород»

Нижний Новгород on-line05:44
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Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Происшествия

СМИ сообщили о крушении самолёта в аэропорту Мьянмы

Обновлено в 10:20
Происшествия

На Алтае в результате схода лавины погибли семь человек

На Алтае в результате схода лавины погибли семь человек В республике Алтай сошла лавина, под которой оказалась группа туристов из Новосибирска из девяти человек.
Обновлено в 06:22
Политика

США повысили пошлины на ряд китайских товаров

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, а также не исключил введения пошлин на другие товары.
Обновлено в 09:33
Футбол

КДК РФС оштрафовал ЦСКА за протест против внедрения FAN ID

Болельщики ЦСКА на домашнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги, который прошел 5 мая и завершился вничью – 2:2, протестовали против введения системы FAN ID в чемпионате России.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Суд огласит приговор Мамаеву и Кокорину 8 мая

Пресненский суд огласит приговор по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в 14.00 8 мая, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:59
Авто

Volkswagen начал принимать заказы на электрохэтчбек ID.3

На первом этапе электрехэтчбек доступен в фиксированном исполнении ID.3 1st с тяговой батареей на 55 кВт·ч, квота ограничена 30 тысячами заявок, которые будут одобрены в течении года.
Обновлено в 09:16
Общество

После выпуска Дудя семье петербуржцев угрожали депортацией из Замбии

Обновлено в 09:58
Происшествия

«Аэрофлот» задержал или отменил пять рейсов Superjet 100

Обновлено в 07:36
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Расшифрованы «черные ящики» сгоревшего SSJ 100

Обновлено в 09:36
Путешествия

Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов

Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие

ПВО авиабазы Хмеймим отразила удар боевиков 36 реактивными снарядами

Обновлено 06 мая в 14:03
Политика

Киев отказался признавать выданные жителям Донбасса паспорта России

Ранее в Кремле, комментируя планы Киева признать незаконными и недействительными российские паспорта жителей Донбасса, подчеркнули, что Москва «продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают».
Обновлено в 06:21
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

В Бурятии федеральный судья покончил с собой

Сегодня утром в гараже Прибайкальского райсуда в селе Турунтаево был обнаружен труп мужчины, который был опознан как судья Александр Бяков.
Обновлено в 02:00
Футбол

Лионель Месси в профессиональной карьере потерпел 15 крупных поражений

Вчерашний матч в Ливерпуле стал для Месси 813-м в профессиональной карьере (684 – за «Барселону», 129 – за сборную Аргентины).
Обновлено в 01:36
Происшествия

В Петербурге у женщины, разводившей крыс, временно забрали ребенка

Власти Калининского района Санкт-Петербурга помогут семье восьмилетней девочки, жившей в квартире с сотней декоративных крыс, которых выращивала для продажи ее мать, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе районной администрации.
Обновлено в 09:01
Спорт

Battle Pass к The International 2019 добавили в Dota 2

Обновлено вчера в 17:22
Спорт

«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу

Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Мать Кокорина покинула зал суда после оглашения приговора

Женщина вышла из зала суда сразу после обвинительного приговора своему сыну.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Политика

Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу

Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
Обновлено в 02:12
Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

Обновлено вчера в 04:10
Авто

Китай может заполнить мировой рынок своими подержанными автомобилями

Обновлено в 08:30
Транспорт

На КАД перекроют одну полосу движения на неделю

Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Ушла за Началовой: скоропостижно скончалась журналист Исаева

Бильд-редактор популярных изданий Ирина Исаева скоропостижно скончалась после отрыва тромба, сообщает портал "Дни.ру".
Обновлено в 03:38
Армия и оружие

Украинские войска обстреляли блокпост КПП «Горловка»

Подразделения ВСУ обстреляли нулевой блокпост КПП «Горловка». Об этом сегодня сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Обновлено в 07:29
Экономика

Голикова назвала регионы, в которых с начала года выросла рождаемость

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что рост рождаемости в I квартале 2019 года был отмечена в Москве, Магаданской области и Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 09:51
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