Футбол
Нижегородцы раскупили билеты на матч сборных России и КипраВремя Н 07:35
Возрастное ограничение: 6+ Нижегородцы раскупили билеты на футбольный матч сборных России и Кипра 8 мая, этап продажи открылся сегодня в 9 часов утра. Буквально за несколько часов на «Кассире» все дешевые билеты были выкуплены.
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«Дешевых уже не осталось»: в Нижнем Новгороде началась продажа билетов на матч Россия – Кипр
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«За 500 нет — есть за 5000»: как купить билет на матч Россия — Кипр на стадион «Нижний Новгород»
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