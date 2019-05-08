Футбол

Нижегородцы раскупили билеты на матч сборных России и КипраВремя Н 07:35

Возрастное ограничение: 6+ Нижегородцы раскупили билеты на футбольный матч сборных России и Кипра 8 мая, этап продажи открылся сегодня в 9 часов утра. Буквально за несколько часов на «Кассире» все дешевые билеты были выкуплены.
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Нижегородцы раскупили билеты на матч сборных России и Кипра

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Спорт-Экспресс03:42

Билеты на матч Россия - Сан-Марино можно купить уже сегодня

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