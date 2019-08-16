Финансы

Ниже какого курса доллар уже не упадет в 2019 годуРоссийская газета 15 августа в 23:00

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Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - На фоне уверенного укрепления национальной валюты в первом полугодии 2019 года август резко выделяется динамичным снижением рубля в парах с евро и долларом.
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Эксперт: У рубля появился шанс взять реванш у доллара и евро

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Эксперт рассказал о курсе рубля на ближайшие месяцы

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