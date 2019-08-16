Финансы
Ниже какого курса доллар уже не упадет в 2019 годуРоссийская газета 15 августа в 23:00
Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - На фоне уверенного укрепления национальной валюты в первом полугодии 2019 года август резко выделяется динамичным снижением рубля в парах с евро и долларом.
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Общество
Осипов раскритиковал главу департамента госимущества из-за ФАПов и квартир для сирот
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов раскритиковал руководителя департамента госимущества Алексея Хосоева за проблемы со строительством фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и за долгую покупку квартир для детей-сирот.
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Наука
Лучшее за день. 17 августа
О человеке, который впервые за 60 лет удвоил число женщин-физиков-нобелиатов, о «матери и домохозяйке» из Сан-Диего и о магических числах повествует наш очередной выпуск рубрики «Как получить Нобелевку».
Обновлено вчера в 17:18
Культура
Пускепалис рассказал о планах на посту худрука Волковского театра
Актер и режиссер Сергей Пускепалис рассказал «Известиям» о планах на своем новом посту художественного руководителя Ярославского театра драмы имени Волкова.
Обновлено в 19:49
Общество
Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней
Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
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Происшествия
Убивший семью подросток оставил предсмертную записку
В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сообщили, что подросток оставил предсмертную записку.
Обновлено в 06:52
Политика
Торгпред РФ рассказал о готовности к торговому соглашению с Британией
Москва заинтересована в заключении торгового соглашения с Лондоном и готова начать переговоры в любой момент, заявил «Известиям» торгпред РФ в Соединенном Королевстве Борис Абрамов.
Обновлено в 19:36
Политика
КПРФ не позволит власти заглушить протесты против нечестных выборов
Если раньше кому-то казалось, что в городе существуют только две силы – власть и несистемные либералы, – то сейчас стало очевидным: настоящей альтернативной нынешнему курсу власти может быть КПРФ и широкое объединение лево-патриотических сил.
Обновлено вчера в 11:35
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено вчера в 03:01
Политика
СМИ назвали главных стран-должников России
Не менее 17 стран являются главными должниками российской стороны, взяв у нее около $27 млрд.
Обновлено в 20:34
Происшествия
Две тысячи человек эвакуированы на Канарах из-за лесного пожара
Обновлено вчера в 21:37
Космос
Школьник из Якутии вновь удивил своим фантастическим проектом
Отмечается, что Тускул победил в конкурсе и в прошлом году – тогда он предложил проект солнечной электростанции для районов на Крайнем Севере, которая могла бы работать на протяжении полярного дня.
Обновлено в 13:29
Транспорт
В «Яндексе» назвали срок появления беспилотных автомобилей в России
Полностью беспилотные автомобили могут появиться на дорогах Москвы через четыре—семь лет, а в некоторых городах с более лёгкой дорожной ситуацией ещё раньше.
Обновлено в 20:39
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Какие продукты нельзя есть детям, рассказали врачи
Медики рассказали, какую еду нельзя есть детям.
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Егоров прокомментировал критику Дзюбы в свой адрес
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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров поставил условие перед тем, как подписать документ о развитии республики в составе России.
Обновлено в 16:34
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено в 15:35
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 19:50
Экономика
В России планируют компенсировать затраты иностранцев за съемки кино
Ранее замглавы Минэкономразвития по вопросам внешнеэкономической деятельности Тимур Максимов сообщил РИА Новости, что программу рибейта для иностранных компаний, которые будут снимать кино в России, запустят в третьем квартале 2019 года.
Обновлено в 03:08
Происшествия
В Карпатах погиб известный румынский альпинист
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Авто
Названы 10 автомобилей, которые угоняют реже всего
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Футбол
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Общество
Тельцы могут влюбиться, а Близнецы получат второй шанс
Вам не стоит сидеть дома, ведь сегодня у вас есть все шансы встретить человека, в которого вы наконец-то сможете влюбиться.
Обновлено в 08:42
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49