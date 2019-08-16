Финансы

Ниже какого курса доллар уже не упадет в 2019 годуРоссийская газета вчера в 23:00

Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - На фоне уверенного укрепления национальной валюты в первом полугодии 2019 года август резко выделяется динамичным снижением рубля в парах с евро и долларом.
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с чего всё началось

Эксперты рассказали, когда доллар будет стоить 70 рублей

Курс доллара может вырасти до 70 рублей в случае провала рынка нефти ниже 50 долларов за баррель сорта Brent, падения мировых фондовых индексов еще на 10-15% и массового бегства инвесторов из рублевых гособлигаций, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новостивчера в 20:34

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Эксперты рассказали, при каких условиях доллар будет стоить 70 рублей

Народные новости01:16

Ниже какого курса доллар уже не упадет в 2019 году

Российская газетавчера в 23:00

Эксперты рассказали, при каких условиях доллар будет стоить 70 рублей

Life.ruвчера в 22:03

Эксперты назвали условия для роста доллара до 70 рублей

iReactorвчера в 22:55

Эксперты объяснили, в каком случае курс доллара может вырасти до 70 рублей

ФАНвчера в 21:50

Доллар по 70: эксперты — о том, как изменится курс рубля и грозит ли нам «чёрный август»

НГСвчера в 21:00

Эксперты рассказали, когда доллар будет по 70 рублей

Радио Sputnikвчера в 20:00
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Происшествия

Пассажиры аварийно посаженного аэробуса не могут получить багаж

Обновлено вчера в 03:13
Общество

Росстат рассказал об изменении рациона россиян за последние 40 лет

Эксперты узнали, как поменялся рацион россиян за последние 40 лет.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Команда Зеленского разработает план по возвращению Крыма и Донбасса

Заместитель руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил о начале разработки стратегии по «реинтеграции» Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 20:41
Общество

Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами

Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие

Сирийские комплексы ПВО отразили ракетный удар со стороны Ливана

Обновлено вчера в 18:59
Футбол

«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф Лиги Европы

В ответном матче третьего этапа квалификационного раунда ЛЕ московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 14:37
Общество

Минприроды предложило урезать права губернаторов после пожаров

Ранее министерство выступало с предложением пересмотра границы зон контроля лесных пожаров.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию

Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Экономика

Капитализация 100 крупнейших компаний мира достигла рекордных $21 трлн

Рыночная капитализация 100 крупнейших публичных компаний мира за 12 месяцев (апрель 2018 года - март 2019 года) выросла на 5%, достигнув рекордной отметки в $21 трлн, свидетельствует рейтинг 100 ведущих компаний мира (Global Top 100), ежегодно публикуемый PwC.
Обновлено вчера в 13:32
Общество

В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна «Кроса»

Подъезд к семи селам в Приморском крае отрезан из-за вызванного тайфуном "Кроса" паводка, сообщил журналистам врио вице-губернатора региона Олег Мельников.
Обновлено в 01:34
Финансы

Россия сократила вложения в облигации США

В июне 2019 года Россия сократила вложения в американские государственные бумаги с $12,042 млрд до $10,848 млрд.
Обновлено в 00:31
Авто

Назван топ-6 самых надежных новых моторов

Эксперты назвали топ-6 самых надежных новых двигателей.
Обновлено в 01:18
Политика

Трамп заявил, что обогнал Элтона Джона по числу зрителей Нью-Гэмпшира

Обновлено вчера в 23:48
Футбол

Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:15
Политика

Трамп заявил, что торговая война с Китаем будет короткой

Как заявил господин Трамп журналистам, торговая война Китая и США не будет продолжительной.
Обновлено вчера в 20:49
Энергетика

«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»

Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия

Трёхлетнего Колю, пропавшего в омской тайге, нашли живым

Трёхлетнего мальчика, которого почти двое суток искали в болотистых лесах Большереченского района, нашли живым.
Обновлено вчера в 05:09
Интернет

Instagram вводит функцию сообщения о фейках

Популярный сервис обмена фотографиями Instagram вводит функцию, с помощью которой пользователи будут сообщать о фейковом контенте.
Обновлено вчера в 22:32
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

Командир аварийно севшего в Подмосковье A321 вернулся в Екатеринбург

Обновлено в 01:04
Политика

Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено вчера в 00:03
Технологии

Сбербанк позволит расплачиваться без наличных, карт и гаджетов

Банк подробно описал в обновленных с 20 июня условиях расчетов с торговыми точками (размещены на сайте банка), как покупатель может платить там, где установлены биометрические терминалы, без карты.
Обновлено вчера в 17:50
Политика

Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1

Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.
Обновлено вчера в 23:21
Музыка

Шатунов отказался от исполнения песен «Белые розы» и «Седая ночь»

Обновлено вчера в 07:36
Авто

На прямой сразились два «горячих» спорткара Audi

На ютуб-канале «CarWow» появилось видео драг-гонки двух спорткаров компании Audi: нового родстера Audi TTS и модели R8 V8 2008 года выпуска.
Обновлено вчера в 07:50
Армия и оружие

В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов

Обновлено в 01:23
Общество

Власти Непала ужесточат правила для покорителей Эвереста

Предлагается, чтобы покорители Эвереста и других горных вершин выше восьми тысяч метров проходили специальную подготовку по восхождению на большие высоты.
Обновлено вчера в 18:39
Армия и оружие

Зарубежные эксперты признали превосходство С-400 над аналогами из США

Обновлено в 00:27
Происшествия

Кремль наградит пилотов А-321 «Уральских авиалиний»

Обновлено вчера в 06:15
Общество

Назван размер справедливой зарплаты россиян

Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 09:07
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