Финансы

Ниже какого курса доллар уже не упадет в 2019 годуРоссийская газета вчера в 23:00

Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - На фоне уверенного укрепления национальной валюты в первом полугодии 2019 года август резко выделяется динамичным снижением рубля в парах с евро и долларом.
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Ниже какого курса доллар уже не упадет в 2019 году

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