Финансы
Ниже какого курса доллар уже не упадет в 2019 годуРоссийская газета вчера в 23:00
Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - На фоне уверенного укрепления национальной валюты в первом полугодии 2019 года август резко выделяется динамичным снижением рубля в парах с евро и долларом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 00:14, Ашберн
Общество
Девочка судится с берлинским хором мальчиков
Ребенок 9-ти лет из Германии подала в суд на хор мальчиков в Берлине, из-за гендерной дискриминации.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Курильских островах.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
Командир аварийно севшего А321 на поле отказался считать себя героем
Пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов заявил, что не ощущает себя героем, так как выполнял свой долг.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
Пропавший в омской тайге мальчик найден живым
Трехлетний мальчик, пропавший в омской тайге, найден живым спустя два дня.
Обновлено вчера в 06:06
Происшествия
В ДТП в Чечне погибли 6 человек
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Психолог рассказал, как справиться с аэрофобией
Специалист добавил, что психологи также работают с пациентами по методике экспозиционной терапии, то есть когда человека раз за разом начинают сталкивать со своим страхом.
Обновлено вчера в 20:11
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Общество
Сбербанк позволит расплачиваться без наличных, карт и гаджетов
Банк подробно описал в обновленных с 20 июня условиях расчетов с торговыми точками (размещены на сайте банка), как покупатель может платить там, где установлены биометрические терминалы, без карты.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
У Зеленского поставили условие для снятия водной блокады Крыма
Экс-первый заместитель "постпредставителя президента Украины в Крыму" Изет Гданов рассказал, что необходимо для снятия водной блокады с Крыма.
Обновлено вчера в 01:04
Наука
В России нашли способ создания магнитного компьютера
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено вчера в 16:03
Общество
ФБК рассказал о пентхаусе главы Мосгордумы за 100 млн рублей
Ранее фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование, в котором заявил, что внук члена ЦИК России Бориса Эбзеева в четырехлетнем возрасте приобрел квартиру в элитном доме стоимостью 500 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов
Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.
Обновлено 14 августа в 15:31
Армия и оружие
Американский самолет совершил круговой облет Калининградской области
Обновлено вчера в 21:38
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Обновлено вчера в 19:46
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Шоу-бизнес
Тарасов: Третьего в постели я не приемлю
Экс-полузащитник «Локомотива» и бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов рассказал о своих предпочтениях в любовных соитиях.
Обновлено вчера в 16:44
Футбол
Кононов: в первые минуты «Спартак» не ожидал такого настроя соперника
В первые минуты наши игроки не ожидали такого настроя соперника.
Обновлено вчера в 15:36
Общество
Как рацион россиян изменился за 40 лет, узнал Росстат
Обновлено вчера в 21:14
Космос
Орбиту МКС скорректируют 15 августа для подготовки к запуску «Союза»
Обновлено 14 августа в 10:10
Футбол
Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы
Завершились заключительные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.
Обновлено вчера в 17:16
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено вчера в 01:38
Армия и оружие
В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов
Обновлено вчера в 20:03
Финансы
Россия сократила вложения в американские госбумаги почти до $10 млрд
Россия четвертый месяц подряд сокращает вложения в госбумаги США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Минфина Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса
Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
При крушении самолета в США пострадал чемпион автогонок NASCAR
Легкомоторный самолет, на борту которого находился чемпион автогонок NASCAR Дейл Эрнхардт-младший и его семья, потерпел крушение в США, все участники инцидента были госпитализированы, сообщает телеканал NBC.
Обновлено вчера в 18:57
Интернет
Пользователи Instagram смогут помечать недостоверные публикации
Instagram позволит своим пользователям маркировать публикации, которые, как они считают, не заслуживают доверия.
Обновлено вчера в 19:27
Общество
Шесть сел отрезаны паводком из-за подъема уровня воды в Приморье
В Краснодарском районе Приморья ограничено транспортное сообщение с шестью селами из-за повышения уровня воды после сильных дождей.
Обновлено вчера в 21:39
Гаджеты
Huawei представила интеллектуальный интерфейс EMUI 10
Huawei на конгрессе разработчиков Huawei Developers Congress официально представила новую версию фирменного пользовательского интерфейса EMUI10.
Обновлено 13 августа в 09:18
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено вчера в 10:30