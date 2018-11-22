с чего всё началось

Японский автомобильный концерн Nissan принял решение об увольнении Карлоса Гона с поста председателя совета директоров. Об этом мировую общественность проинформировал японский телеканал NHK, сообщает ТАСС. Подчеркивается, что данный шаг был принят на заседании руководства концерна.

Политика Политика Рада приняла в I чтении изменения в конституцию о курсе в ЕС и НАТО Как отмечается, законопроект № 9037 был предложен президентом страны Петром Порошенко, он подразумевает внесение изменений в конституцию в части закрепления стратегического курса государства на получение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

Политика Политика Путин выразил соболезнования семье и коллегам Коробова Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшегося 21 ноября начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Коробова.

Политика Политика НАТО: ситуация в Косове находится под контролем Руководство международной миссии KFOR под эгидой НАТО сообщило, что ситуация в Косове находится под контролем, а информация о перемещении албанских спецподразделений полиции неверна.

Политика Политика Грызлов прокомментировал назначение Киевом представителя по Донбассу Полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов выразил надежду, что назначение Евгения Марчука новым главой украинской делегации на переговорах по Донбассу «придаст новый импульс работе».

Политика Политика В ФСО не стали комментировать кадры взлёта двух вертолётов из Кремля В Федеральной службе охраны не стали комментировать кадры, опубликованные в сети, на которых запечатлены два вылетающих с территории Кремля военных вертолёта.

Политика Политика Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой из-за ситуации с мигрантами Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой из-за ситуации с нелегальной иммиграцией.

Армия и оружие Армия и оружие Российская армия попала в тройку сильнейших в мире Российская армия вошла в тройку сильнейших в мире по версии рейтинга Global Firepower, сообщает Business Insider.

Политика Политика Sky: после Brexit между Великобританией и ЕС появятся торговые барьеры Торговые барьеры, отсутствующие в настоящее время, появятся при движении товаров и услуг между Великобританией и ЕС после выхода страны из состава сообщества (Brexit).

Политика Политика Трамп предложил винить в смерти Хашукджи весь мир Президент США Дональд Трамп вновь выступил в защиту Саудовской Аравии по делу об убийстве Джамаля Хашукджи, предложив винить в смерти журналиста весь мир.

Политика Политика Россия на G20 обсудит цифровую экономику и международную торговлю Россия на саммите G20 в Аргентине намерена обсудить развитие цифровой экономики и международной торговли.

Армия и оружие Армия и оружие Путин призвал ОПК производить умные и высокоточные ракеты и боеприпасы

Политика Политика В Финляндии призвали не выносить вопрос сбоя GPS на высокий уровень Глава комитета финского парламента по иностранным делам Матти Ванханен заявил, что при расследования сбоя GPS во время военных учений Trident Juncture следует ограничиваться обсуждением по дипломатическим каналам, передает ТАСС.