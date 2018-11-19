Политика
Nissan уволил Гона с поста председателя совета директоров
Nissan уволил Гона с поста председателя совета директоровВести.Ru07:28
Японский автомобильный концерн Nissan принял решение об увольнении Карлоса Гона с поста председателя совета директоров. Об этом мировую общественность проинформировал японский телеканал NHK, сообщает ТАСС. Подчеркивается, что данный шаг был принят на заседании руководства концерна.
Вести.Ru07:28
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Как Захарова ответила на заявление Могерини об Азовском море
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