с чего всё началось

Японский автоконцерн Nissan Motor Co Ltd планирует сократить более 10 тыс. сотрудников, чтобы улучшить положение компании, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Об этом будет объявлено вместе с финансовыми итогами в четверг, 25 июля.

Политика На Украине начнут продавать бюсты Зеленского Один из популярных на Украине сайтов интернет-аукционов в четверг начнет продажу бюстов президента страны Владимира Зеленского, передает в среду агентство "Украинские новости", не уточняя название сайта.

Политика Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 35 млрд евро Евросоюз приготовил документ, который предусматривает ответные меры против США в случае ввода Вашингтоном пошлин на автомобили, произведенные в ЕС.

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Общество Суд взыскал с Ярмольника ещё 400 тысяч за аварию с автомобилем ФСО Ранее в апреле с актёра уже взыскали 432 тысячи. В первоначальном иске ФСО указывалась сумма 800 тысяч рублей.

Происшествия В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Общество Импортная водка оказалась крепче российской Ученые из Казанского национального исследовательского технологического университета сравнили показатели качества российской и импортной водки и выяснили, в чем их различия.

Политика В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.

Политика В Латвии жестко раскритиковали главу МВД за посещение концерта Лепса После встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом министр юстиции страны Янис Борданс выступил с резкой критикой в адрес главы латышского министерства внутренних дел Сандиса Гиргенса из-за того, что тот был замечен на концерте российского музыканта Григория Лепса, передает Jauns.lv.

Единоборства Погиб в поединке. Боксёр Максим Дадашев умер в США от полученных травм Российский боксёр Максим Дадашев скончался в США от травм, полученных на ринге в ходе боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, сообщил 23 июля журналистам генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Политика Памфилова упрекнула некоторых кандидатов в Мосгордуму в невежестве Глава ЦИК РФ Элла Памфилова упрекнула ряд кандидатов в Мосгордуму, с которыми встретилась во вторник, в незнании избирательного законодательства.

Армия и оружие Кабмин востока Ливии исключил переговоры с правительством в Триполи Заседающее на востоке Ливии правительство не считает возможным проведение каких-либо переговоров о прекращении военной операции в Триполи, поскольку цель операции - борьба с террористическими группировками, заявил в интервью РИА Новости заместитель премьер-министра восточного правительства Абдель Салям аль-Бадари.

Происшествия В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.

Музыка Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».

Армия и оружие Китай выступил за полный запрет ядерного оружия Власти Китая опубликовали "Белую книгу по национальной обороне Китая в новую эпоху", в которой выступили за полный запрет ядерного оружия.

Политика Названо условие для международного признания ДНР и ЛНР В случае, если Украина продолжит саботировать прямые переговоры с Донецком и Луганском и попытается подключить к переговорному процессу представителей США, Москве придется ставить вопрос о признании Донецкой и Луганской народных республик.

Футбол Лукаку пропустит очередной товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку пропустил последние три товарищеских матча «Манчестер Юнайтед». Писали, что связано это с возможным переходом в «Интер».

Экономика ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе В ведомстве пояснили, что единственной целью законопроекта является «конкретизация полномочий правительства на определение случаев и порядка привлечения судов под иностранным флагом для осуществления видов деятельности, перечисленных в п. 1 ст. 4 КТМ, при невозможности по тем или иным причинам выполнения указанных работ судами под российским флагом».

Армия и оружие В Индии проведут первые в истории страны военно-космические учения Вооруженные силы Индии готовятся к проведению в четверг и пятницу первых в истории страны военно-космических учений, сообщает издание Times of India со ссылкой на представителя властей.

Спорт Стал известен состав сборной России на смешанную комбинированную эстафету на ЧМ Сборная России в среду выступит в смешанной комбинированной эстафете 4х100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта.

Экономика Россияне стали экономить на стиральном порошке Больше всего россияне стали экономить на кондиционерах для белья.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Экономика В России зафиксирован аномальный рост притока мигрантов Миграционный приток населения в Россию за январь-апрель 2019 года обновил десятилетний максимум.

Шоу-бизнес Директор «Ленкома» рассказал об улучшении состояния Инны Чуриковой Марк Варшавер, директор театра «Ленком», в котором работает народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщил о том, что актриса чувствует себя хорошо.

Общество Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль» В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.