с чего всё началось

Японский автопроизводитель Nissan Motor планирует уволить порядка 10 тысяч сотрудников по всему миру в рамках масштабной реструктуризации, передаёт 23 июля агентство Kyodo.

Nissan сократит 10 тысяч сотрудников в рамках реструктуризации

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