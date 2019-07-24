Экономика
Nissan сократит 10 тысяч сотрудников в рамках реструктуризацииREGNUM вчера в 12:22
Японский автопроизводитель Nissan Motor планирует уволить порядка 10 тысяч сотрудников по всему миру в рамках масштабной реструктуризации, передаёт 23 июля агентство Kyodo.
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Политика
В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший депутат Государственной Думы и соратник Валерии Новодворской Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
В Москве задержали Алексея Навального
Обновлено в 02:59
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
Сгоревший детский лагерь в Хабаровском крае закроют
Обновлено в 02:47
Происшествия
Уехавшие после драки из Чемодановки цыгане начали возвращаться домой
Обновлено вчера в 10:35
Политика
Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИК
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом.
Обновлено вчера в 07:25
Политика
Кличко вызвали в Госбюро расследований Украины
Мэр Киева Виталий Кличко получил повестку на допрос. Он должен явиться в Государственное бюро расследований Украины 26 июля.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Президент Туркмении оказался жив
В среду Бердымухамедов провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, в ходе которого поздравил своего узбекистанского коллегу с днем рождения.
Обновлено в 03:23
Музыка
Во время концерта в Петербурге Кристина Агилера упала со сцены
Во время концерта в Петербурге Кристина Агилера упала со сцены, сообщает РИА Новости. Инцидент произошёл в минувший понедельник.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Видеоблогер умер в прямом эфире, запивая алкоголем многоножек
35-летний китайский видеоблогер Сан скончался во время прямой трансляции со стриминговой площадки DouYu.
Обновлено вчера в 22:31
Экономика
Росстат назвал самую распространенную зарплату в России
Наиболее распространенная зарплата в России составляет 23,5 тысячи рублей.
Обновлено вчера в 01:53
Экономика
Россельхознадзор отменил запрет на ввоз яблок из Белоруссии
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) приняла решение отменить запрет на ввоз яблок из Белоруссии, после того как специалисты ведомства посетили эту страну с рабочим визитом.
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия
Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет
Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Бомбардировщики РФ и КНР впервые осуществили совместное патрулирование
23 июля 2019 года ВКС России и ВВС НОАК провели первое совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе - говорится в заявлении Минобороны.
Обновлено вчера в 07:19
Политика
ЦИК Украины обновил данные об итогах выборов в Раду
Напомним, выборы в украинскую Раду прошли 21 июля.
Обновлено 22 июля в 18:55
Политика
Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой
Отношения между Москвой и Брюсселем улучшатся, когда Евросоюз накопит "критическую массу политической воли", заявил постоянный представитель России при организации Владимир Чижов в интервью "Парламентской газете".
Обновлено вчера в 23:08
Музыка
Сын Цоя раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»
Песню «Группа крови» неоднократно исполняли зарубежные артисты, в том числе корейские, а также существует несколько танцевальных ремиксов на музыку группы «Кино».
Обновлено в 01:35
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Экологическая катастрофа, сравнимая по масштабам с Чернобылем, может произойти в Иркутской области на химическом предприятии "Усольехимпром" - об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Туриста избили в Судаке после отказа платить за фото с животным
Мужчина пострадал от группы неизвестных под стенами крепости в Судаке. Его избили из-за отказа платить за снимок с животными.
Обновлено в 03:11
Политика
В России могут создать единую базу личных данных населения
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего личные данные жителей страны, включая образование, семейное положение, а также сведения о постановке на налоговый учёт.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Анталье в ДТП с автобусом пострадали 25 туристов
Ранее в результате аварии с участием автобуса в итальянской Сиене пострадали 19 россиян, при этом одна гражданка России погибла.
Обновлено в 03:29
Футбол
Лионель Месси дисквалифицирован на один матч
В матче за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили Лионель Месси повздорил с чилийским полузащитником Гари Меделем.
Обновлено в 01:01
Происшествия
В Коми восстановили движение поездов, где сошли с пути 23 вагона
В Республике Коми восстановили движение поездов через станцию Керки, где сошли с рельсов 23 вагона с углем.
Обновлено в 03:09
Общество
Дым от лесных пожаров в Красноярском крае распространился на Тюмень
Ранее сообщалось, что смог от лесных пожаров в Красноярском крае распространился на Омскую, Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области, Хакасию и Алтайский край.
Обновлено в 03:03
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа
Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.
Обновлено в 03:10
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32