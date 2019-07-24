Экономика
Nissan сократит 10 тысяч сотрудников в рамках реструктуризацииREGNUM вчера в 12:22
Японский автопроизводитель Nissan Motor планирует уволить порядка 10 тысяч сотрудников по всему миру в рамках масштабной реструктуризации, передаёт 23 июля агентство Kyodo.
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Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Постпред РФ назвал условия улучшения отношений с Евросоюзом
Европейскому союзу для улучшения взаимодействия с Москвой необходимо накопить «критическую массу политической воли», заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
Обновлено в 01:52
Футбол
«Реал» обыграл «Арсенал» в товарищеском матче
Футболисты мадридского "Реала" по пенальти обыграли лондонский "Арсенал" в рамках Международного кубка чемпионов.
Обновлено в 00:43
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
Около 40 детей в Хабаровском крае заразились кишечной инфекцией
Обновлено вчера в 08:48
Экономика
Российские банки предупредили о сокращении платежных терминалов
В России из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ) может резко сократиться количество платежных терминалов, сообщает РБК со ссылкой на письмо ассоциации банков «Россия» в Федеральную налоговую службу.
Обновлено вчера в 06:04
Общество
Опубликован самый короткий IQ-тест
Обновлено вчера в 04:50
Шоу-бизнес
Анастасия Винокур объяснила причины расставания с мужем
Балерина Анастасия Винокур заявила, что причиной ее развода с продюсером Григорием Матвеевичевым послужило то, что в их семье никто не хотел идти на уступки.
Обновлено в 01:39
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено вчера в 00:25
Происшествия
Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 07:38
Общество
Росприроднадзор предупредил об угрозе «второго Чернобыля» в России
Росприроднадзор считает необходимым создать госпрограмму по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области.
Обновлено в 01:37
Кино
Опубликован рейтинг лучших фильмов десятилетия
Издание IndieWire составило список лучших фильмов десятилетия. Первую строчку заняла картина Барри Дженкинса «Лунный свет».
Обновлено вчера в 11:11
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
Президент Болгарии наложил вето на покупку у США истребителей F-16
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на сделку по приобретению у США многоцелевых истребителей F-16 Block 70, сообщается на сайте Болгарского национального радио (БНР) во вторник, 23 июля.
Обновлено вчера в 12:23
Общество
Дачную амнистию могут продлить до марта 2021 года
Дачную амнистию предлагают продлить до 1 марта 2021 года. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.
Обновлено вчера в 06:43
Космос
Конспирологи снова говорят о приближении Нибиру
Обновлено вчера в 09:10
Экономика
Банк «Траст» подал иски на 57 млрд рублей к двум кипрским компаниям
Банк "Траст" подал иски в Арбитражный суд Москвы к кипрским компаниям Willow River Russian Housing Developments Ltd и Retail Chain Properties Limited на общую сумму свыше 57 млрд рублей, следует из материалов суда.
Обновлено в 01:54
Энергетика
Европейские газовые трейдеры сомневаются в надежности «Укртрансгаза»
Европейские газовые трейдеры выразили сомнение в надежности своего партнера на Украине - компании "Укртрансгаз" - из-за роста ее долгов за технический газ.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Детский лагерь «Холдоми» в Хабаровском крае закроют
Детский лагерь на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, где произошел пожар, закроют.
Обновлено в 01:48
Происшествия
В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина
Обновлено вчера в 06:28
Экономика
ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе
Уоллер объясняет это тем, что буровых под российским флагом недостаточно.
Обновлено вчера в 19:49
Музыка
Кристина Агилера даст первый сольный концерт в Москве
Американская поп-певица Кристина Агилера впервые выступит с сольным концертом в Москве.
Обновлено 22 июля в 17:17
Происшествия
Спустя 12 лет мужчина признался в убийстве из-за неразделенной любви
На допросе мужчина пояснил, что причиной убийства стала неразделенная любовь к девушке.
Обновлено в 01:58
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате катастрофы легкого самолета на севере Мексики.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Ельцин собирался продать Карелию Финляндии
Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено 21 июля в 23:57
Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 16:40
Шоу-бизнес
Наталья Подольская получила травму спины на отдыхе в Испании
О своей травме 37-летняя супруга Владимира Преснякова рассказала в микроблоге Instagram.Подольская с мужем и сыном Артемием решили провести летний отпуск в Испании.
Обновлено в 00:14
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный приток населения в Россию за январь-апрель 2019 года обновил десятилетний максимум.
Обновлено вчера в 06:00