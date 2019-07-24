Экономика

Nissan сократит 10 тысяч сотрудников в рамках реструктуризацииREGNUM вчера в 12:22

Японский автопроизводитель Nissan Motor планирует уволить порядка 10 тысяч сотрудников по всему миру в рамках масштабной реструктуризации, передаёт 23 июля агентство Kyodo.
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Reuters: Nissan уволит более 10 тыс. сотрудников

Коммерсантъ01:45

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Nissan сократит 10 тысяч сотрудников в рамках реструктуризации

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Nissan планирует сократить 10 тыс. сотрудников в рамках реструктуризации

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