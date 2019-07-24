с чего всё началось

Японская компания уволит значительно количество сотрудников в рамках реструктуризации. Как сообщает телекомпания NHK, причина массового увольнения заключается в ухудшении финансового состояния японской компании.

Nissan сократит 10 тысяч сотрудников по всему миру

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