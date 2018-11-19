Компания Nissan назвала стоимость обновлённого кроссовера X-Trail, который появится в продаже на российском рынке в декабре 2018 года.

Новый Nissan X-Trail будет стоить от 1,5 млн рублей

Авто Авто В России стартовало производство обновленного Mitsubishi Pajero Sport

Авто Авто KIA Rio вернула лидерство на авторынке Москвы в октябре 2018 года KIA Rio по итогам октября 2018 года вернул себе лидерство на рынке Москвы, разойдясь тиражом в 1432 экземпляра (+35%).

Авто Авто Volvo с 1 января 2019 года увеличит цены в среднем на 1,9% Все модели Volvo c 1 января 2019 года подорожают в России, в среднем, на 1,9%. Цены дополнительных пакетов и опций также вырастут на 4%, сообщает пресс-служба Volvo Car Russia.

Авто Авто Volvo готовит загадочную новинку на Лос-Анджелесский автосалон Наиболее вероятно, что презентация состоится уже в конце ноября в рамках Лос-Анджелесского автосалона.

Авто Авто «Убийцу» Hyundai Creta от Kia засняли на видео Судя по снимкам, новинка будет выполнена в стиле прототипа Kia SP, показанного в начале этого года в Индии на выставке Auto Expo 2018.

Авто Авто Ford Puma возродится в новом компактном кроссовере на базе Ford Focus

Авто Авто АВТОВАЗ начал выпуск ультрабюджетного LADA XRAY Cross В Сети появились первые фото Lada Xray Cross с новым «роботом»

Авто Авто Новый седан GAC Aion S получит четвертый уровень автопилота Всю информацию про GAC Aion S пока не раскрывают, но было отмечено, что автомобиль создан на новой электрической платформе GEP.

Авто Авто Компания McLaren представила эксклюзивное купе 720S Stealth Theme McLaren Special Operations (MSO) – тюнинг-подразделение компании McLaren представило эксклюзивное купе 720S Stealth Theme.

Авто Авто Toyota Avanza 2019 модельного года пользуется ажиотажным спросом В октябре текущего года компания Toyota начала продажи слегка обновлённого минивэна Avanza.

Авто Авто Автомобили УАЗ оснастят суперконденсаторами

Авто Авто Кроссовер Subaru XV получил гибридную версию с двухлитровым двигателем Компания Subaru объявила о публичном дебюте гибридной модификации кроссовера XV Hybrid, показ которой состоится через несколько дней в рамках Лос-Анджелесского автосалона.

Авто Авто В Германии ограничили движение дизельных авто по скоростным автобанам Как сообщает Deutsche Welle, суд дал разрешение властям Эссена и Гельзенкирхена на ограничение движения дизельных автомобилей на некоторых участках автобана А40, который проходит через промышленный район Рур.

Авто Авто Audi открыла новый дилерский центр в Москве Компания Audi Россия открыла в Москве новый дилерский центр «Ауди Центр Бережковский», входящий в один из крупнейших автомобильных холдингов «Восток Моторс».