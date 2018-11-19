Авто
Компания Nissan назвала стоимость обновлённого кроссовера X-Trail, который появится в продаже на российском рынке в декабре 2018 года.
Коммерсантъ06:06
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В России стартовало производство обновленного Mitsubishi Pajero Sport
Обновлено в 08:42
Авто
KIA Rio вернула лидерство на авторынке Москвы в октябре 2018 года
KIA Rio по итогам октября 2018 года вернул себе лидерство на рынке Москвы, разойдясь тиражом в 1432 экземпляра (+35%).
Обновлено в 08:08
Авто
Volvo с 1 января 2019 года увеличит цены в среднем на 1,9%
Все модели Volvo c 1 января 2019 года подорожают в России, в среднем, на 1,9%. Цены дополнительных пакетов и опций также вырастут на 4%, сообщает пресс-служба Volvo Car Russia.
Обновлено в 05:32
Авто
Volvo готовит загадочную новинку на Лос-Анджелесский автосалон
Наиболее вероятно, что презентация состоится уже в конце ноября в рамках Лос-Анджелесского автосалона.
Обновлено в 08:31
Авто
«Убийцу» Hyundai Creta от Kia засняли на видео
Судя по снимкам, новинка будет выполнена в стиле прототипа Kia SP, показанного в начале этого года в Индии на выставке Auto Expo 2018.
Обновлено в 08:39
Авто
Ford Puma возродится в новом компактном кроссовере на базе Ford Focus
Обновлено в 08:00
Авто
АВТОВАЗ начал выпуск ультрабюджетного LADA XRAY Cross
В Сети появились первые фото Lada Xray Cross с новым «роботом»
Обновлено в 04:21
Авто
Новый седан GAC Aion S получит четвертый уровень автопилота
Всю информацию про GAC Aion S пока не раскрывают, но было отмечено, что автомобиль создан на новой электрической платформе GEP.
Обновлено в 06:53
Авто
Компания McLaren представила эксклюзивное купе 720S Stealth Theme
McLaren Special Operations (MSO) – тюнинг-подразделение компании McLaren представило эксклюзивное купе 720S Stealth Theme.
Обновлено в 04:44
Авто
Toyota Avanza 2019 модельного года пользуется ажиотажным спросом
В октябре текущего года компания Toyota начала продажи слегка обновлённого минивэна Avanza.
Обновлено в 08:24
Авто
Автомобили УАЗ оснастят суперконденсаторами
Обновлено в 07:28
Авто
Кроссовер Subaru XV получил гибридную версию с двухлитровым двигателем
Компания Subaru объявила о публичном дебюте гибридной модификации кроссовера XV Hybrid, показ которой состоится через несколько дней в рамках Лос-Анджелесского автосалона.
Обновлено в 07:36
Авто
В Германии ограничили движение дизельных авто по скоростным автобанам
Как сообщает Deutsche Welle, суд дал разрешение властям Эссена и Гельзенкирхена на ограничение движения дизельных автомобилей на некоторых участках автобана А40, который проходит через промышленный район Рур.
Обновлено в 08:30
Авто
Audi открыла новый дилерский центр в Москве
Компания Audi Россия открыла в Москве новый дилерский центр «Ауди Центр Бережковский», входящий в один из крупнейших автомобильных холдингов «Восток Моторс».
Обновлено в 05:05
Авто
Ford вступает в борьбу за запахи
Компания Ford решила взять ситуацию под контроль Китайский рынок, безусловно, перспективен и многие компании готовы "лечь костьми", чтобы укрепить свои позиции на нем. В Ford решили поступить иначе и легли, что называется, носом.
Обновлено в 08:31