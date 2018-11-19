Авто
Nissan объявила комплектации и цены нового X-Trail
Nissan объявила комплектации и цены нового X-TrailИзвестия06:55
Компания Nissan объявила цены и комплектации нового X-Trail. Дизайн модели несколько изменили, а комплектацию переработали с учетом климата в России и предпочтений клиентов. В обновленной версии есть подогрев руля и задних сидений, улучшены шумоизоляция, подвеска и рулевое управление автомобиля.
Известия06:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 07:09, Ашберн
Авто
Volvo готовит загадочную новинку на Лос-Анджелесский автосалон
Обновлено в 07:05
Авто
KIA Rio вернула лидерство на авторынке Москвы в октябре
Обновлено в 06:58
Авто
Ford Puma возродится в новом компактном кроссовере на базе Ford Focus
Обновлено в 06:34
Авто
АВТОВАЗ начал выпуск ультрабюджетного LADA XRAY Cross
В Сети появились первые фото Lada Xray Cross с новым «роботом»
Обновлено в 04:21
Авто
Новый седан GAC Aion S получит четвертый уровень автопилота
Всю информацию про GAC Aion S пока не раскрывают, но было отмечено, что автомобиль создан на новой электрической платформе GEP.
Обновлено в 06:53
Авто
По немецким автобанам ограничено движение машин с дизельными моторами
Гельзенкирхенским судом Германии было выдано разрешение властям городов Эссен и Гельзенкирхен накладывать ограничение на передвижение дизельного транспорта по отдельным участкам этих населенных пунктов.
Обновлено в 06:21
Авто
Автомобили УАЗ оснастят суперконденсаторами
Обновлено в 06:49
Авто
Компания McLaren представила эксклюзивное купе 720S Stealth Theme
McLaren Special Operations (MSO) – тюнинг-подразделение компании McLaren представило эксклюзивное купе 720S Stealth Theme.
Обновлено в 04:44
Авто
Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross стал «Автомобилем года» в Японии
Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross занял первое место в конкурсе «Автомобиль года 2019» в Японии.
Обновлено в 06:09
Авто
«Убийцу» Hyundai Creta от Kia засняли на видео
Опубликованное видео подтверждает информацию о том, что новинка получит дизайн в стиле шоукара Kia SP Concept.
Обновлено в 06:31
Авто
Automama открыла второй офис в Москве
Компания Automama открыла новый офис продаж в Москве.
Обновлено в 05:43
Авто
Toyota Avanza 2019 модельного года пользуется ажиотажным спросом
В октябре текущего года компания Toyota начала продажи слегка обновлённого минивэна Avanza.
Обновлено в 06:40
Авто
Универсалы-близнецы Toyota Probox и Succeed получили гибридные версии
Универсалы-близнецы Toyota Probox и Succeed нового модельного года в декабре можно будет приобрести также и в гибридных модификациях.
Обновлено в 03:29
Авто
Первый крупный оператор каршеринга в РФ EasyRide прекратил работу
На днях оператор каршеринга EasyRide заявил о прекращении рабочей деятельности в связи с образовавшейся задолженностью перед партнерами.
Обновлено в 03:11
Авто
Седан Volkswagen Lavida пользуется большим успехом в Китае
Кроме вышеназванных в ТОП-10 вошли модели: Haval H6, Volkswagen Santana, Buick Excelle GT, Volkswagen Jetta, Toyota Corolla, Volkswagen Sagitar, а также Volkswagen Tiguan.
Обновлено в 05:37