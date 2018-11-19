Компания Nissan объявила цены и комплектации нового X-Trail. Дизайн модели несколько изменили, а комплектацию переработали с учетом климата в России и предпочтений клиентов. В обновленной версии есть подогрев руля и задних сидений, улучшены шумоизоляция, подвеска и рулевое управление автомобиля.

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