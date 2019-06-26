Экономика
Nissan могут оштрафовать на $22 млн по делу Карлоса ГонаКоммерсантъ 00:59
Комиссия по контролю за сделками на фондовом рынке Японии изучает вопрос о том, чтобы наложить на корпорацию Nissan штраф в размере около $22 млн за то, что допустила финансовые махинации ее бывшего руководителя Карлоса Гона, сообщает Kyodo.
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