Nissan могут оштрафовать на $22 млн по делу Карлоса ГонаКоммерсантъ 00:59

Комиссия по контролю за сделками на фондовом рынке Японии изучает вопрос о том, чтобы наложить на корпорацию Nissan штраф в размере около $22 млн за то, что допустила финансовые махинации ее бывшего руководителя Карлоса Гона, сообщает Kyodo.

Nissan могут оштрафовать на $22 млн по делу Карлоса Гона

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