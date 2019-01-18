Экономика
Nissan и Mitsubishi обвинили Гона в незаконном получении 7,8 млн евроИнтерфакс 02:53
Nissan Motor Co и Mitsubishi Motors Corp заявили в пятницу, что экс-председатель советов директоров обеих компаний Карлос Гон незаконно получил 7,8 млн евро от их совместного предприятия, зарегистрированного в Нидерландах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7193 источника, обновлено в 05:11, Ашберн
Экономика
Facebook и Twitter передали Роскомнадзору сведения о данных россиян
Роскомнадзор получил ответы от компаний Facebook и Twitter на запрос об исполнении требования закона о хранении данных на территории России.
Обновлено в 05:01
Экономика
«Ъ»: нефтяные компании пожаловались на Росгвардию секретарю Совбеза
Главы "Лукойла", "Газпром нефти", "Сибура" и "Татнефти" написали письмо секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву с жалобой на рост числа предписаний Росгвардии в адрес охраны на своих предприятиях.
Обновлено в 01:07
Экономика
Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2
Суд кантона Цуг (Швейцария) принял решение полностью отменить свое постановление, вынесенное 29 мая 2018 года, о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на акции "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2 и на права требования "Газпрома" к этим компаниям, сообщил российский холдинг.
Обновлено в 04:19
Экономика
En+ назвала возможных получателей права голоса по акциям Дерипаски
По условиям сделки, доля Дерипаски в En+ снизится с около 70% до 44,95%, ВТБ (минфин США называет банк одним из возможных получателей пакета бизнесмена) и инвесторы, связанные с бизнесменом, должны будут передать право голосования «независимой третьей стороне».
Обновлено в 04:08
Финансы
Чистый отток капитала из РФ в 2018 году вырос в 2,7 раза
Чистый отток капитала частного сектора из РФ в 2018 году вырос в 2,7 раза, до $67,5 млрд, по сравнению с 2017 годом, когда он составил $25,2 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
Обновлено вчера в 08:33
Экономика
Депутаты и ЦБ поборются с обнулением электронных кошельков
Депутаты и ЦБ поборются с обнулением электронных кошельков Депутаты Госдумы обещают выйти на борьбу с практикой изъятия средств с неактивных электронных кошельков в пользу оператора сервиса.
Обновлено вчера в 17:23
Авто
Hyundai согласилась делать машины с российскими двигателями
Минпромторг раскрыл детали специального инвестконтракта (СПИК) с ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», который относится к проекту по локализации производства легковых автомобилей в России.
Обновлено в 04:50
Экономика
«Ромир»: средний чек россиян в декабре вырос почти на 20%
В магазинах, торгующих через прилавок, средний чек вырос на 15,5%. Исследование основано на данных 40 тыс. россиян и 15 тыс. домохозяйств.
Обновлено вчера в 23:22
Экономика
Медведев утвердил план мероприятий по трансформации делового климата
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение, которое утверждает план мероприятий по трансформации делового климата.
Обновлено вчера в 04:56
Финансы
МВФ оценил вред экономике Белоруссии от российского налогового маневра
Темпы экономического роста в Белоруссии в среднесрочной перспективе могут оказаться существенно ниже 2%, если Москва откажется компенсировать Минску издержки от реализации налогового маневра в нефтяной отрасли, следует из прогноза Международного валютного фонда (МВФ).
Обновлено в 02:26
Экономика
Мост Благовещенск-Хэйхэ введут в эксплуатацию весной 2020 года
Мост Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур будет введен в эксплуатацию весной 2020 года, сообщил журналистам губернатор Амурской области Василий Орлов перед совещанием с участием главы Минвостокразвития Александром Козловым.
Обновлено вчера в 21:39
Экономика
РЖД ожидают рост погрузки по итогам января в пределах 1%
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) ожидает рост погрузки на сети по итогам января 2019 г. в диапазоне 0,5-1%, сообщил журналистам первый заместитель начальника Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО, филиал РЖД) Сергей Тугаринов.
Обновлено в 04:33
Экономика
Эр-Рияд планирует инвестировать в нефтехимическую отрасль России
Саудовская Аравия планирует крупные инвестиции в нефтехимическую отрасль России, заявил саудовский министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халед аль-Фалих.
Обновлено вчера в 20:18
Экономика
Российские ретейлеры поднялись в мировом рейтинге торговых сетей
Международная консалтинговая компания Deloitte представила ежегодный топ-250 крупнейших мировых ретейлеров Global Powers of Retailing (есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 09:08
Энергетика
ОПЕК раскрыла договорённости стран о сокращении добычи нефти
Согласно опубликованной информации, согласно договорённостям, достигнутым на встрече в Вене в начале декабря, общее сокращение нефтедобычи в странами ОПЕК+ составит в первом полугодии этого года 1,195 млн баррелей в сутки.
Обновлено в 04:52