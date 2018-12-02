Японский нападающий Такума Нисимура выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч 16-го тура РПЛ против «Ростова».

Нисимура выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч против «Ростова»

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