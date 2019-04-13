Футбол
Нисимура получил перелом левой скуловой кости в матче с «Оренбургом»Чемпионат вчера в 15:17
Как сообщает пресс-служба «армейцев», после встречи японский футболист прошёл медицинское обследование в одной из столичных клиник, которое выявило у него перелом левой скуловой кости. Медицинский штаб команды в ближайшее время определит программу восстановления игрока.
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Происшествия
В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ
В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено 12 апреля в 16:34
Единоборства
Порье вызвал Нурмагомедова на бой
Американец Дастин Порье, завоевавший титул временного чемпиона UFC в лёгком весе, бросил вызов действующему чемпиону организации, россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
Ливан обвинил Израиль в нарушении воздушных и морских границ
В Генштабе Ливана заявили, что Израиль нарушил воздушное и морское пространство страны. Об этом сообщает агентство NNA.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка
Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Авто
В России за неделю цены на свои автомобили изменили 9 брендов
Самыми лояльными за последнюю неделю оказались: немецкий Mercedes-Benz, поднявший цену пикапа X-Class (на 1-3%) и корейская KIA, увеличившая стоимость хэтчбека Picanto и седана K900 (на 2,3-4%).
Обновлено вчера в 04:06
Происшествия
Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало
Трое граждан Украины пытались вывезти из Волынской области в Белоруссию 800 килограмм сала. Об этом сообщила украинская госпогранслужба.
Обновлено вчера в 23:57
Хоккей
«Колорадо» обыграл «Калгари» в овертайме и сравнял счет в серии
За две с половиной минуты до окончания основного времени матча «Колорадо» сравнял счет после броска Джей Ти Комфера, а в овертайме победный гол забил Натан МакКиннон.
Обновлено в 02:02
Политика
Зеленский заявил о готовящейся против него провокации на дебатах
Владимир Зеленский в интервью агентство «Новини Украины» заявил, что его противники готовят против него провокацию на стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Клинцевич оценил передачу Германией грамоты Петра I Украине
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I - это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.
Обновлено в 02:23
Спорт
Фигуристка Туктамышева описала свою победу одним словом
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лаконично прокомментировала свою победу в произвольном одиночном женском катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 20:33
Политика
МИД Японии: Китаю следует ужесточить контроль за санкциями против КНДР
Ужесточить контроль за соблюдением санкций против КНДР и предотвратить перегрузку товаров с одних кораблей на другие в Восточно-Китайском море призвал власти Китая японский министр иностранных дел Таро Коно 14 апреля в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 02:08
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Шоу-бизнес
Дочь Алексея Панина не хочет видеться со своей матерью
Дочь известного актера Алексея Панина Анна не желает видеться со своей матерью Юлией Юдинцевой.
Обновлено в 02:35
Авто
Кроссоверы Haval F7 российской сборки появятся у дилеров в мае
Обновлено 12 апреля в 03:36
Важное за сутки
Определилась победительница конкурса «Мисс Россия-2019»
Победительницей конкурса "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области, говорится на сайте мероприятия.
Обновлено в 02:29
Политика
Военные РФ доставили более 4 тонн гумпомощи в провинцию Дераа в Сирии
Военные российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили более четырех тонн гуманитарной помощи в населенные пункты Басыр и Мутбин, расположенные в провинции Дераа.
Обновлено в 01:53
Транспорт
В будущее на электросамокате: догонит ли Россия мировой тренд?
Тренд на микромобильность начали еще в 2014 году китайские велошеринги Ofo и Mobike, а также американская Jump Bike.
Обновлено в 02:07
Кино
Уже сегодня: Game of Thrones готовится ворваться на экраны
В воскресенье, 14 апреля, стартует последний сезон одного из самых известных сериалов мира «Игра престолов», сообщает РИА VladNews.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Горит поле около Балашихи площадью 1 тыс. кв. м
На территории санитарной вырубки в лесу около Балашихи зафиксирован пожар площадью 1 тыс. кв. м. На месте работают экстренные службы, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 14:32
Авто
Медведев утвердил правила тюнинга авто в России
Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено 12 апреля в 03:57
Происшествия
Отец Ассанжа прокомментировал арест сына
Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон прокомментировал арест сына, обратив внимание на внешний вид арестованного.
Обновлено в 02:37
Общество
Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12
Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.
Обновлено 12 апреля в 12:14
Энергетика
Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть
Нефтеперерабатывающие заводы Европы платят за санкции США против Венесуэлы и Ирана, покупая дорогую российскую нефть.
Обновлено 12 апреля в 15:24
Происшествия
В Непале при столкновении вертолёта и самолёта погибли три человека
На востоке Непала в аэропорту возле города Лукла самолёт на взлётно-посадочной полосе столкнулся с вертолётом, в результате произошедшего погибли три человека.
Обновлено в 02:21
Гаджеты
Бенчмарк выявил «убийцу» смартфона Redmi Note 7
Основным преимуществом новинки считается камера, благодаря которой Realme RMX185 превосходит Redmi Note 7 - она имеет разрешение 64 Мп при диафрагме F/1,7. По предварительной информации, производитель установил камеру Sony IMX519 с 16 Мп, а 64 было получено с помощью оптимизации.
Обновлено в 02:42
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Технологии
Роскомнадзор предупредил о вирусах при просмотре «Игры престолов»
Обновлено вчера в 09:50
Политика
США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро
Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:29
Шоу-бизнес
У сотрудников команды Началовой начались проблемы со здоровьем
Обновлено вчера в 10:32