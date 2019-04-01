Футбол
Нисимура получил перелом левой скуловой кости в матче с «Оренбургом»Чемпионат вчера в 15:17
Как сообщает пресс-служба «армейцев», после встречи японский футболист прошёл медицинское обследование в одной из столичных клиник, которое выявило у него перелом левой скуловой кости. Медицинский штаб команды в ближайшее время определит программу восстановления игрока.
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