Футбол

Нисимура получил перелом левой скуловой кости в матче с «Оренбургом»Чемпионат вчера в 15:17

Как сообщает пресс-служба «армейцев», после встречи японский футболист прошёл медицинское обследование в одной из столичных клиник, которое выявило у него перелом левой скуловой кости. Медицинский штаб команды в ближайшее время определит программу восстановления игрока.
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Футбольный ЦСКА уступил «Оренбургу», хоккейный повел в финале Кубка Гагарина, Туктамышева выиграла произвольную на командном ЧМ и другие новости утра

Sports.ru01:10

Нисимура получил перелом левой скуловой кости в матче с «Оренбургом»

Чемпионатвчера в 15:17

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Форвард ЦСКА Нисимура сломал скулу

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Bobsoccerвчера в 13:21
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