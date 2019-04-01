Футбол

Нисимура получил перелом левой скуловой кости в матче с «Оренбургом»Чемпионат вчера в 15:17

Как сообщает пресс-служба «армейцев», после встречи японский футболист прошёл медицинское обследование в одной из столичных клиник, которое выявило у него перелом левой скуловой кости. Медицинский штаб команды в ближайшее время определит программу восстановления игрока.
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Футбольный ЦСКА уступил «Оренбургу», хоккейный повел в финале Кубка Гагарина, Туктамышева выиграла произвольную на командном ЧМ и другие новости утра

Sports.ru01:10

Нисимура сломал скулу в матче с «Оренбургом»

Спорт-Экспрессвчера в 13:31

Нисимура сломал скулу в матче с «Оренбургом»

Советский спортвчера в 13:44

Нападающий ЦСКА Нисимура получил перелом скуловой кости

Матч ТВвчера в 13:37

Нисимура получил перелом левой скуловой кости в матче с «Оренбургом»

Чемпионатвчера в 15:17

Форвард ЦСКА Нисимура сломал скулу

Sport.ruвчера в 14:13

У Такумы Нисимуры выявлен перелом

Bobsoccerвчера в 13:21
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:24, Ашберн
Политика

Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину

Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину.
Обновлено в 05:49
Политика

Почему арест Ассанжа может быть выгоден противникам Дональда Трампа

Арест основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа дал повод американским мейнстримным СМИ вновь поднять тему «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджог

Поджог мог стать основной причиной пожара в парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
Обновлено в 03:33
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы

Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

На артистку «Геликон-оперы» Заридзе напали в Москве

Обновлено в 06:24
Кино

Уже сегодня: на телеэкраны выходит финальный сезон «Игры престолов»

Обновлено в 07:15
Политика

Порошенко назвал условие дебатов с Зеленским на стадионе

Президент Украины Петр Порошенко готов принять участие в дебатах с шоуменом Владимиром Зеленским 19 апреля на стадионе «Олимпийский», если время не будет совпадать со временем, на которое назначены официальные телевизионные дебаты.
Обновлено в 07:03
Футбол

Пономарёв: «Лапочкин убил ЦСКА, после удаления Фернандеса игра была сделана»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом "Евро-футбол.ру" Еленой Григорьевской поделился впечатлениями от матча "армейцев" с "Оренбургом" (2:3) в 23-м туре чемпионата России.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Появилось видео перехвата Сирией израильских ракет

Обновлено вчера в 01:06
Происшествия

WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа

Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено вчера в 16:49
Армия и оружие

The National Interest восхитился «смертоносным летающим танком» Т-72Б3

Российский «летающий танк» Т-72Б3 после модернизации превратился в смертоносное оружие сетецентрической войны.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие

Число погибших при боевых действиях под Триполи возросло до 121

Не менее 121 человека погибли в результате боевых действий около ливийской столицы Триполи, передает AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Обновлено в 06:18
Наука

Создан не дающий воде замерзнуть даже при -263°C жир

Обновлено 12 апреля в 16:09
Культура

Умерла художница Ксения Успенская

Художница Ксения Успенская, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее и ряде других российских и зарубежных музеев, умерла в Воронеже в возрасте 96 лет.
Обновлено в 05:27
Политика

Российские военные доставили гумпомощь в сирийскую провинцию Дераа

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил более четырех тонн гуманитарной помощи в населенные пункты Мутбин и Басыр провинции Дераа, сообщил журналистам представитель центра Александр Макаренко.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

Во Флориде фермер стал жертвой нападения собственного казуара

Американский фермер стал жертвой смертельного удара собственной птицы, которую содержал на территории своих владений.
Обновлено в 02:14
Общество

ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми

По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29
Происшествия

В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин

В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Важное за сутки

Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»

В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Гаджеты

Смартфон Huawei P30 Pro оказался сложным и дорогим в ремонте

Специалисты частной компании из Калифорнии iFixit, которая специализируется на ремонте гаджетов, при разборе Huawei P30 Pro пришли к выводу, что в случае поломки починить его будет довольно сложно и затратно.
Обновлено вчера в 07:57
Происшествия

Украинцы на телегах пытались провезти контрабанду в Белоруссию

На границе задержали двоих человек, которые незаконно провозили 800 килограммов сала Погранслужба Украины сообщила о задержании двоих граждан страны, которые пытались вывезти в Белоруссию 800 килограммов сала из Волынской области.
Обновлено в 01:52
Футбол

Азар: «Нас не волнует, кто сможет выиграть титул: МС или „Ливерупуль“»

Полузащитник "Челси" Эден Азар прокомментировал предстоящий матч 34-го тура АПЛ против "Ливерпуля".
Обновлено в 06:10
Спорт

Красная дорожка – Вайцеховская об итогах ледового сезона

Обновлено в 05:00
Путешествия

Россияне рассказали о допустимых затратах на отпуск

Каждый пятый респондент сказал, что выделит из бюджета на отпуск от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.
Обновлено в 05:14
Авто

В России назвали критерии надёжности автомобилей

С 8 по 11 апреля авторитетное автомобильное издание провело опрос по выбору основных критериев оценки надежности автомобиля Надежность автомобиля обычно оценивается по его способности эксплуатироваться без поломок в течение длительного времени, большинство новых автомобилей в первые три-четыре года обычно работают без нареканий.
Обновлено вчера в 07:53
Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:20
Культура

В Петербурге пройдет фестиваль «Дни Александра Блока»

Фестиваль стартует 20 апреля и продлится почти месяц — все это время в его рамках будут проходить спектакли, концерты, выставки, инсталляции, экскурсии, лекции и перформансы (надо быть!).
Обновлено в 07:02
Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Обновлено в 05:06
Происшествия

Появилось видео конфликта с Милоновым на штрафстоянке

В Сети опубликовано видео конфликта на петербургской штрафстоянке, участником которого стал депутат Государственной думы Виталий Милонов.
Обновлено в 05:52
Общество

Bloomberg составил рейтинг богатейших семей в «Игре престолов»

Агентство Bloomberg с помощью фанатов «Игры престолов» составило рейтинг богатейших семей сериала.
Обновлено вчера в 20:54
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Такума Нисимура
Японский генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант Императорской армии Японии в годы Второй мировой войны. Нисимура был уроженцем префектуры Фукуока.
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