Футбол
Нисимура получил перелом левой скуловой кости в матче с «Оренбургом»Чемпионат вчера в 15:17
Как сообщает пресс-служба «армейцев», после встречи японский футболист прошёл медицинское обследование в одной из столичных клиник, которое выявило у него перелом левой скуловой кости. Медицинский штаб команды в ближайшее время определит программу восстановления игрока.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:24, Ашберн
Политика
Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину
Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину.
Обновлено в 05:49
Политика
Почему арест Ассанжа может быть выгоден противникам Дональда Трампа
Арест основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа дал повод американским мейнстримным СМИ вновь поднять тему «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджог
Поджог мог стать основной причиной пожара в парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
Обновлено в 03:33
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы
Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
На артистку «Геликон-оперы» Заридзе напали в Москве
Обновлено в 06:24
Политика
Порошенко назвал условие дебатов с Зеленским на стадионе
Президент Украины Петр Порошенко готов принять участие в дебатах с шоуменом Владимиром Зеленским 19 апреля на стадионе «Олимпийский», если время не будет совпадать со временем, на которое назначены официальные телевизионные дебаты.
Обновлено в 07:03
Футбол
Пономарёв: «Лапочкин убил ЦСКА, после удаления Фернандеса игра была сделана»
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом "Евро-футбол.ру" Еленой Григорьевской поделился впечатлениями от матча "армейцев" с "Оренбургом" (2:3) в 23-м туре чемпионата России.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Появилось видео перехвата Сирией израильских ракет
Обновлено вчера в 01:06
Происшествия
WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа
Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено вчера в 16:49
Армия и оружие
The National Interest восхитился «смертоносным летающим танком» Т-72Б3
Российский «летающий танк» Т-72Б3 после модернизации превратился в смертоносное оружие сетецентрической войны.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
Число погибших при боевых действиях под Триполи возросло до 121
Не менее 121 человека погибли в результате боевых действий около ливийской столицы Триполи, передает AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Обновлено в 06:18
Наука
Создан не дающий воде замерзнуть даже при -263°C жир
Обновлено 12 апреля в 16:09
Культура
Умерла художница Ксения Успенская
Художница Ксения Успенская, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее и ряде других российских и зарубежных музеев, умерла в Воронеже в возрасте 96 лет.
Обновлено в 05:27
Политика
Российские военные доставили гумпомощь в сирийскую провинцию Дераа
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил более четырех тонн гуманитарной помощи в населенные пункты Мутбин и Басыр провинции Дераа, сообщил журналистам представитель центра Александр Макаренко.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Во Флориде фермер стал жертвой нападения собственного казуара
Американский фермер стал жертвой смертельного удара собственной птицы, которую содержал на территории своих владений.
Обновлено в 02:14
Общество
ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми
По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29
Происшествия
В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин
В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Важное за сутки
Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»
В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Гаджеты
Смартфон Huawei P30 Pro оказался сложным и дорогим в ремонте
Специалисты частной компании из Калифорнии iFixit, которая специализируется на ремонте гаджетов, при разборе Huawei P30 Pro пришли к выводу, что в случае поломки починить его будет довольно сложно и затратно.
Обновлено вчера в 07:57
Происшествия
Украинцы на телегах пытались провезти контрабанду в Белоруссию
На границе задержали двоих человек, которые незаконно провозили 800 килограммов сала Погранслужба Украины сообщила о задержании двоих граждан страны, которые пытались вывезти в Белоруссию 800 килограммов сала из Волынской области.
Обновлено в 01:52
Футбол
Азар: «Нас не волнует, кто сможет выиграть титул: МС или „Ливерупуль“»
Полузащитник "Челси" Эден Азар прокомментировал предстоящий матч 34-го тура АПЛ против "Ливерпуля".
Обновлено в 06:10
Спорт
Красная дорожка – Вайцеховская об итогах ледового сезона
Обновлено в 05:00
Путешествия
Россияне рассказали о допустимых затратах на отпуск
Каждый пятый респондент сказал, что выделит из бюджета на отпуск от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.
Обновлено в 05:14
Авто
В России назвали критерии надёжности автомобилей
С 8 по 11 апреля авторитетное автомобильное издание провело опрос по выбору основных критериев оценки надежности автомобиля Надежность автомобиля обычно оценивается по его способности эксплуатироваться без поломок в течение длительного времени, большинство новых автомобилей в первые три-четыре года обычно работают без нареканий.
Обновлено вчера в 07:53
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Культура
В Петербурге пройдет фестиваль «Дни Александра Блока»
Фестиваль стартует 20 апреля и продлится почти месяц — все это время в его рамках будут проходить спектакли, концерты, выставки, инсталляции, экскурсии, лекции и перформансы (надо быть!).
Обновлено в 07:02
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Происшествия
Появилось видео конфликта с Милоновым на штрафстоянке
В Сети опубликовано видео конфликта на петербургской штрафстоянке, участником которого стал депутат Государственной думы Виталий Милонов.
Обновлено в 05:52
Общество
Bloomberg составил рейтинг богатейших семей в «Игре престолов»
Агентство Bloomberg с помощью фанатов «Игры престолов» составило рейтинг богатейших семей сериала.
Обновлено вчера в 20:54