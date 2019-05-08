Футбол
Нисимура: ЦСКА обязан побеждать «Зенит»Чемпионат 03:17
Японский нападающий ЦСКА Такума Нисимура поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
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Конкурс прогнозистов РПЛ: «Зенит» не уступит ЦСКА, «Спартак» победит Евсеева
Спорт-Экспрессвчера в 18:33
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Общество
Правила поведения в соцсетях разработают для российских учителей
Минпросвещения России намеревается разработать рекомендации для педагогов по ведению социальных сетей.
Обновлено в 03:08
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Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Полицейский покончил с собой в центре Москвы
В центре Москвы покончил с собой сержант полиции, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
Обновлено в 03:47
Общество
Заместители губернатора Забайкалья отчитались о доходах в 2018 году
Еще один зампред краевого правительства Михаил Чуркин отчитался о 4,7 миллионах рублей дохода в 2018 году.
Обновлено в 01:24
Политика
Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины
Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.
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Экономика
Эстонская госкомпания Elering вводит клиентов в заблуждение
Финляндия не взимает с российских поставщиков электроэнергии никаких пошлин, "решающих проблему нечестной конкуренции".
Обновлено вчера в 13:00
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Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100
Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено вчера в 11:32
Экономика
Хамон и «балаболы»: «мясной патриотизм» больше не работает
"Из ничего истерику закатили, балаболы", заявил он и объяснил, что "хамон нужно есть в Испании, брезаолу в Италии, пармезан - во Франции".
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
После воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова осталось несколько десятков украинских кораблей и порядка десяти МиГ-29.
Обновлено вчера в 20:09
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
ЖКХ
Магнитогорцам из взорвавшегося дома начислили пени за ЖКХ
Жители магнитогорской многоэтажки, расположенной по адресу: проспект Карла Маркса, 164, получили счета за услуги ЖКХ с пеней за неоплаченные месяцы текущего года.
Обновлено вчера в 10:18
Общество
Киев тайно заимствовал концепцию моста у архитекторов из Швейцарии
Власти Киева украли концепцию мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" у швейцарской архитектурной студии Leuppi & Schafroth Architekten.
Обновлено в 02:35
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Происшествия
Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене
Обновлено в 04:21
Происшествия
По всей России ТЦ эвакуируют из-за угрозы минирования
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Самолет «Руслайна» не вылетел из Белгорода из-за неисправности
Самолет авиакомпании «Руслайн» ночью 8 мая не смог вылететь из Белгорода в Калининград из-за задымления в салоне, рассказал «РИА Новости» представитель белгородского аэропорта.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Набирает популярность флешмоб в поддержку дочери Алсу
За дочь певицы Алсу – Микеллу Абрамову – вступились поклонники. Они организовали флешмоб в соцсетях в поддержку девочки.
Обновлено в 02:49
Космос
В Германии открыли первый автобан для электрогрузовиков
Обновлено в 03:19
Экономика
Украине предсказали потерю денег от МВФ
Украине не удастся получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в этом году.
Обновлено в 03:56
Общество
Набор для шашлыка за год подорожал на 16%
В минимальный шашлычный набор входят шашлык, мангал, шампуры и розжиг.
Обновлено в 01:59
Авто
Назван полный список ее косяков Chevrolet Niva
Chevrolet Niva разработана российскими инженерами АвтоВАЗа, а продажи модели стартовали еще в 2002 года.
Обновлено в 02:53
Происшествия
«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семье
Обновлено вчера в 16:04
Кино
На «Ростов Арене» прошли съёмки детективного сериала
В кадр попали поле, спортивная зона, коридоры и VIP-зона. Съёмки на стадионе продолжались 15 часов. В прокат сериал выйдет весной 2020 года.
Обновлено в 03:09
Общество
Под Калининградом директора ДК подозревают в мошенничестве из-за покупки сценических костюмов
Не было денег в бюджете на "Россияночку". Карьерный рост В Калининградскую область Валентина Житинец переехала в 1996 году из Казахстана.
Обновлено вчера в 05:25
Политика
NYT: бизнес Трампа потерял $1,17 млрд в 1985–1994 годах
Бизнес президента США Дональда Трампа с 1985 по 1994 год понес убытки в $1,17 млрд, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные о налоговых отчислениях.
Обновлено в 02:58
Экономика
МВФ оценил энергетические субсидии России в $551 млрд
Больше всего на субсидии в 2015 году потратил Китай ($1,4 трлн), за ним следуют США ($649 млрд), тройку лидеров замыкает Россия ($551 млрд).
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52