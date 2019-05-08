Футбол

Нисимура: ЦСКА обязан побеждать «Зенит»Чемпионат 03:17

Японский нападающий ЦСКА Такума Нисимура поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
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Такума Нисимура: ЦСКА обязан побеждать «Зенит»

Советский спорт03:46

Конкурс прогнозистов РПЛ: «Зенит» не уступит ЦСКА, «Спартак» победит Евсеева

Спорт-Экспрессвчера в 18:33

Нисимура: ЦСКА обязан побеждать «Зенит»

Чемпионат03:17

Нисимура: «ЦСКА обязан побеждать „Зенит“ в Петербурге»

Sport24.ru01:36

Такума Нисимура: Чемпионство «Зенита» не должно повлиять на мотивацию ЦСКА

Спорт день за днем04:14

Такума Нисимура: «ЦСКА обязан побеждать „Зенит“ в Санкт-Петербурге»

Матч ТВ03:35

Поскакали в Петербург: матч в статусе чемпиона «Зенит» сыграет с ЦСКА

Известиявчера в 17:00
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Общество

Правила поведения в соцсетях разработают для российских учителей

Минпросвещения России намеревается разработать рекомендации для педагогов по ведению социальных сетей.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Полицейский покончил с собой в центре Москвы

В центре Москвы покончил с собой сержант полиции, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
Обновлено в 03:47
Общество

Заместители губернатора Забайкалья отчитались о доходах в 2018 году

Еще один зампред краевого правительства Михаил Чуркин отчитался о 4,7 миллионах рублей дохода в 2018 году.
Обновлено в 01:24
Политика

Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины

Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51
Происшествия

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.
Обновлено в 04:26
Экономика

Эстонская госкомпания Elering вводит клиентов в заблуждение

Финляндия не взимает с российских поставщиков электроэнергии никаких пошлин, "решающих проблему нечестной конкуренции".
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100

Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено вчера в 11:32
Экономика

Хамон и «балаболы»: «мясной патриотизм» больше не работает

"Из ничего истерику закатили, балаболы", заявил он и объяснил, что "хамон нужно есть в Испании, брезаолу в Италии, пармезан - во Франции".
Обновлено вчера в 19:05
Политика

Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29

После воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова осталось несколько десятков украинских кораблей и порядка десяти МиГ-29.
Обновлено вчера в 20:09
Театры

Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной

Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
ЖКХ

Магнитогорцам из взорвавшегося дома начислили пени за ЖКХ

Жители магнитогорской многоэтажки, расположенной по адресу: проспект Карла Маркса, 164, получили счета за услуги ЖКХ с пеней за неоплаченные месяцы текущего года.
Обновлено вчера в 10:18
Общество

Киев тайно заимствовал концепцию моста у архитекторов из Швейцарии

Власти Киева украли концепцию мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" у швейцарской архитектурной студии Leuppi & Schafroth Architekten.
Обновлено в 02:35
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Происшествия

Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене

Обновлено в 04:21
Происшествия

По всей России ТЦ эвакуируют из-за угрозы минирования

Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Самолет «Руслайна» не вылетел из Белгорода из-за неисправности

Самолет авиакомпании «Руслайн» ночью 8 мая не смог вылететь из Белгорода в Калининград из-за задымления в салоне, рассказал «РИА Новости» представитель белгородского аэропорта.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес

Набирает популярность флешмоб в поддержку дочери Алсу

За дочь певицы Алсу – Микеллу Абрамову – вступились поклонники. Они организовали флешмоб в соцсетях в поддержку девочки.
Обновлено в 02:49
Космос

В Германии открыли первый автобан для электрогрузовиков

Обновлено в 03:19
Экономика

Украине предсказали потерю денег от МВФ

Украине не удастся получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в этом году.
Обновлено в 03:56
Общество

Набор для шашлыка за год подорожал на 16%

В минимальный шашлычный набор входят шашлык, мангал, шампуры и розжиг.
Обновлено в 01:59
Авто

Назван полный список ее косяков Chevrolet Niva

Chevrolet Niva разработана российскими инженерами АвтоВАЗа, а продажи модели стартовали еще в 2002 года.
Обновлено в 02:53
Происшествия

«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семье

Обновлено вчера в 16:04
Кино

На «Ростов Арене» прошли съёмки детективного сериала

В кадр попали поле, спортивная зона, коридоры и VIP-зона. Съёмки на стадионе продолжались 15 часов. В прокат сериал выйдет весной 2020 года.
Обновлено в 03:09
Общество

Под Калининградом директора ДК подозревают в мошенничестве из-за покупки сценических костюмов

Не было денег в бюджете на "Россияночку". Карьерный рост В Калининградскую область Валентина Житинец переехала в 1996 году из Казахстана.
Обновлено вчера в 05:25
Политика

NYT: бизнес Трампа потерял $1,17 млрд в 1985–1994 годах

Бизнес президента США Дональда Трампа с 1985 по 1994 год понес убытки в $1,17 млрд, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные о налоговых отчислениях.
Обновлено в 02:58
Экономика

МВФ оценил энергетические субсидии России в $551 млрд

Больше всего на субсидии в 2015 году потратил Китай ($1,4 трлн), за ним следуют США ($649 млрд), тройку лидеров замыкает Россия ($551 млрд).
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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