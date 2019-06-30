Политика
Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в РоссииРИА Новости 11:24
Грузинская певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и отказалась выступать в России. На прошлой неделе Катамадзе спела в Москве на фестивале "Усадьба Jazz", что вызвало критику со стороны грузинского общества.
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Не знаю, кто такая Нино Катамадзе, которая публично отказалась выступать в России. Думаю, ее мало кто знает у нас в стране. Это, безусловно, ее право. Как и наше право перестать приглашать к нам на выступления и концерты таких исполнителей. Легко обойдемся. Невелика потеря.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости 21:59
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