Политика

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в РоссииТАСС 10:38

Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, которые с 20 июня ежедневно собираются у здания парламента Грузии, и заявила, что больше никогда не будет выступать в России. О своих намерениях певица написала в воскресенье на своей странице в Facebook.
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Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась от концертов в России

URA.Ru11:19

Нино Катамадзе отказалась выступать в России

РИА Новости11:24

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России

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Нино Катамадзе бойкотировала концерты в РФ

Газета.Ru11:06

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Вести.Ru10:56

Нино Катамадзе отказалась от дальнейших выступлений в России

Говорит Москва11:22

«Политика политикой, а рвать связи нельзя»

Коммерсантъ04:10
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Политика

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Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner отреагировала на ситуацию, связанную с прекращением продажи билетов в Крым, сообщает РБК.
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Эксперимент на макаках показал, что, вопреки общепринятой модели, цвет, форму и ориентацию видимых предметов обрабатывают одни и те же нейроны первичной зрительной коры головного мозга.
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Светлана Лобода показала фото со свадьбы

По случаю праздника Лобода поделилась с фолловерами кадром с мамой и сестрой, а также видеопоздравлением от старшей дочери Евы.
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Политика

Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду

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SpaceX потеряла связь с тремя спутниками

Американская компания SpaceX, запустившая на околоземную орбиту 60 спутников в рамках миссии Starlink, потеряла связь с тремя из них.
Обновлено в 06:45
Общество

Жена правителя Дубая сбежала в Европу с 40 миллионами долларов

Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая скрылась вместе с двумя детьми и 40 миллионами долларов.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео

В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
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Происшествия

В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры

По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
Обновлено в 11:36
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Песков рассказал про иностранные языки Путина

Президент России часто переходит на английский и немецкий во время своих двусторонних встреч.
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Финская компания Helsinki Shipyard Oy построит первое экспедиционное судно для арктических круизов по заказу компании "Водоходъ" в 2021 году, строительство второго будет завершено в 2022 году, соответствующее соглашение подписано в середине июня.
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Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч

29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.
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Технологии

Блокчейн, умные дома и роботы: эксперты описали город 2030 года

Исследовательская компания Frost & Sullivan опубликовала доклад «Жизнь города в 2030 году: тренды и перспективы».
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Путин дал поручения по наводнению в Иркутской области

Обновлено в 10:53
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Январь и май являются самыми опасными месяцами для сердца

Сотрудники Томского НИИ проанализировали 9 тысяч случаев инфаркта у пациентов, которые происходили на протяжении 10 лет, учитывая погодные условия региона.
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Национальные валюты и бартер: как Ростех работает в условиях санкций

Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал в программе "Действующие лица с Наиле Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" об особенностях работы в условиях санкций.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие

В ЛНР обвинили ВСУ в размещении «Ураганов» у жилых домов

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Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20

Президент США Дональд Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20 в японской Осаке, который прошел с 28 по 29 июня.
Обновлено в 08:00
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Суд арестовал бывшую жену Цеповяза по делу о вымогательстве

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Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
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Пушков посоветовал Киеву сменить министра иностранных дел

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания министра иностранных дел Украины Павла Климкина и посоветовал украинским властям сменить главу ведомства.
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Эксперты перевели названия китайских авто

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Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
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