Политика
Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в РоссииТАСС 10:38
Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, которые с 20 июня ежедневно собираются у здания парламента Грузии, и заявила, что больше никогда не будет выступать в России. О своих намерениях певица написала в воскресенье на своей странице в Facebook.
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