Нино Катамадзе удалила публикацию об отказе петь в РоссииВести.Ru 00:06

Не знаю, кто такая Нино Катамадзе, которая публично отказалась выступать в России. Думаю, ее мало кто знает у нас в стране. Это, безусловно, ее право. Как и наше право перестать приглашать к нам на выступления и концерты таких исполнителей. Легко обойдемся. Невелика потеря.

Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе удалила свою публикацию в Facebook, в которой говорила о намерении больше не выступать в России. В настоящее время последний пост в блоге певицы – за 29 июня.

Нино Катамадзе удалила публикацию об отказе петь в России

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