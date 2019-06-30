Политика

Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в РоссииВести.Ru 10:56

Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
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