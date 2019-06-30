Политика
Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в РоссииВести.Ru 10:56
Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
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Политика
Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду
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«Даллас» выкупил контракт Ничушкина
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Сотрудница московского зоопарка отбилась веником от белого медведя
Сотрудница зоопарка в Москве, прибиравшаяся в вольере белого медведя, спугнула животное с помощью веника.
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Скончался один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
Ранее ИА REGNUM сообщало о группе из десяти альпинистов, которые запросили спасателей о помощи, сбившись с пути на высоте 5200 метров, во время спуска с горы Эльбрус.
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Авто
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«АвтоВАЗ» не объяснил дилерам, почему передумал поднимать цены на Xray и 4x4.
Обновлено в 11:18
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
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Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
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Авто
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Президент прибыл с внеплановым визитом из-за паводка Президент РФ Владимир Путин, возвращаясь из Японии после саммита G20, прибыл в Иркутскую область.
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Наука
Установлено число жертв Тунгусского метеорита
Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Эстония проголосует за демарш из ПАСЕ после возвращения России
Ранее делегации семи стран покинули июньскую сессию ПАСЕ после того, как Парламентская ассамблея приняла подтверждение полномочий российской власти в полном объеме.
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Происшествия
Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске
Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Обновлено в 10:55
Хоккей
«Флорида» обменяла голкипера Раймера в «Каролину»
«Флорида Пантерз» обменяла голкипера Джеймса Раймера в «Каролину Харрикейнз», сообщает официальный сайт «ураганов».
Обновлено в 12:14
Происшествия
«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами
«Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.
Обновлено в 08:46
Футбол
«Ювентус» сообщил о прибытии Рабьо в Турин
Обновлено в 12:24
Происшествия
Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия
Пьяный боец ВСУ поджег блиндаж с сослуживцами
Обновлено в 10:28
Политика
Захарова ответила на заявление Порошенко отрывком из «Афони»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала отрывок из фильма «Афоня», которым она прокомментировала опасения экс-президента Украины Петра Порошенко по поводу отсутствия звонков в Киев перед саммитом G20.
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Спорт
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Наука
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Особые переживания, или "околосмертный опыт" человека, переживаемый 10% людей в опасных ситуациях, описали ученые, сообщает MedicalXpress.
Обновлено в 10:57
Кино
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Американский актёр Джереми Реннер, известный как Соколиный глаз в Marvel, презентовал рок-композицию "Heaven Don’t Have a Name".
Обновлено в 08:28
Наука
У берегов Кипра обнаружили затонувший древнеримский корабль с амфорами
У берегов солнечного Кипра исследователи обнаружили затонувший древнеримский огромный корабль с большим количеством различных амфор, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 13:27
Здоровье
Январь и май являются самыми опасными месяцами для сердца
Сотрудники Томского НИИ проанализировали 9 тысяч случаев инфаркта у пациентов, которые происходили на протяжении 10 лет, учитывая погодные условия региона.
Обновлено в 01:09
Авто
Эксперты развеяли пять мифов о дизельных моторах
Машины с дизельными двигателями пользуются высокой популярностью, однако некоторые автолюбители по-прежнему верят в некоторые мифы о данных агрегатах.
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Гаджеты
Смартфонам Samsung Galaxy 29 июня исполнилось 10 лет
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Авто
УАЗ показал снимок забытой версии УАЗ «Буханки»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено вчера в 08:57
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Эксперты перевели названия китайских авто
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