Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в РоссииВести.Ru 10:56

Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.

Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России

Происшествия Сотрудница московского зоопарка отбилась веником от белого медведя Сотрудница зоопарка в Москве, прибиравшаяся в вольере белого медведя, спугнула животное с помощью веника.

Происшествия Скончался один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов Ранее ИА REGNUM сообщало о группе из десяти альпинистов, которые запросили спасателей о помощи, сбившись с пути на высоте 5200 метров, во время спуска с горы Эльбрус.

Авто «АвтоВАЗ» передумал повышать цены на некоторые модели «АвтоВАЗ» не объяснил дилерам, почему передумал поднимать цены на Xray и 4x4.

Общество В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.

Авто Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.

Политика Путин прилетел в Иркутскую область Президент прибыл с внеплановым визитом из-за паводка Президент РФ Владимир Путин, возвращаясь из Японии после саммита G20, прибыл в Иркутскую область.

Наука Установлено число жертв Тунгусского метеорита Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.

Политика Эстония проголосует за демарш из ПАСЕ после возвращения России Ранее делегации семи стран покинули июньскую сессию ПАСЕ после того, как Парламентская ассамблея приняла подтверждение полномочий российской власти в полном объеме.

Происшествия Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку.

Хоккей «Флорида» обменяла голкипера Раймера в «Каролину» «Флорида Пантерз» обменяла голкипера Джеймса Раймера в «Каролину Харрикейнз», сообщает официальный сайт «ураганов».

Происшествия «Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами «Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.

Политика Захарова ответила на заявление Порошенко отрывком из «Афони» Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала отрывок из фильма «Афоня», которым она прокомментировала опасения экс-президента Украины Петра Порошенко по поводу отсутствия звонков в Киев перед саммитом G20.

Наука Ученые описали предсмертные переживания Особые переживания, или "околосмертный опыт" человека, переживаемый 10% людей в опасных ситуациях, описали ученые, сообщает MedicalXpress.

Кино Звезда Marvel Джереми Реннер презентовал свою песню Американский актёр Джереми Реннер, известный как Соколиный глаз в Marvel, презентовал рок-композицию "Heaven Don’t Have a Name".

Наука У берегов Кипра обнаружили затонувший древнеримский корабль с амфорами У берегов солнечного Кипра исследователи обнаружили затонувший древнеримский огромный корабль с большим количеством различных амфор, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Здоровье Январь и май являются самыми опасными месяцами для сердца Сотрудники Томского НИИ проанализировали 9 тысяч случаев инфаркта у пациентов, которые происходили на протяжении 10 лет, учитывая погодные условия региона.

Авто Эксперты развеяли пять мифов о дизельных моторах Машины с дизельными двигателями пользуются высокой популярностью, однако некоторые автолюбители по-прежнему верят в некоторые мифы о данных агрегатах.