Политика
Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в РоссииВести.Ru 10:56
Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
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Они что, все с ума посходили? Это какая-то глупость. Ее же никто в стране не обижал. Это что за хлопанье дверью? Вопиющая ситуация! Когда люди делают такое заявление, они должны нести за это ответственность. Пусть сидит у себя в Грузии, там гастролирует.
— Иосиф Пригожин, российский музыкальный продюсерБИЗНЕС Online 13:52
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