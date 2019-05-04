«Ним» в гостях разгромил «Реймс», «Анже» обыграл «Бордо»Матч ТВ вчера в 16:00

Гости отправили в ворота «Реймса» три безответных мяча. Благодаря этой победе «Ним» поднялся на восьмое место в турнирной таблице, «Реймс» расположился строчкой ниже. В другом матче «Анже» с минимальным счетом обыграл «Бордо» и переместился на 11-е место.

Происшествия В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции В Киевской области в ночь на 5 мая застрелили начальника Барышевского отделения полиции.

Армия и оружие Вторая ночная репетиция парада Победы прошла в Москве В Москве на Красной площади 5 мая прошла вторая ночная репетиция парада Победы.

Общество Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.

Хоккей Василевский сыграет в воротах сборной России в матче с Чехией Василевский защищал ворота сборной России в матче против Швеции (4:6) и был признан лучшим игроком команды.

Экономика Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику Аналитик считает, что не обязательно воспринимать майские праздники как потери для экономики.

Происшествия В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).

Футбол «Бока Хуниорс» заработала на чемпионстве «Зенита» Петербургскому "Зениту" придется расстаться с €1 млн, который получит аргентинский клуб "Бока Хуниорс" в качестве бонуса за трансфер хавбека Вильмара Барриоса из-за чемпионства сине-бело-голубых в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".

Общество В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк» Более двух тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Нью-Йорке.

Единоборства Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом Утром 5 мая по московскому Альварес единогласным решением судей победил Джейкобса и с данного момента является чемпионом мира в среднем весе сразу по трем версиям.

Общество В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Происшествия Верховный суд опубликовал статистику по взяткам Сумма большей части взяток, за получение которых россиян осудили в 2018 году, не превышает 10 тысяч рублей, следует из опубликованной Судебным департаментом при Верховном суде РФ статистики по делам коррупционной направленности.

Армия и оружие В ДНР предотвратили попытку проникновения диверсантов Заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил журналистам в воскресенье, что ополченцы предотвратили попытку проникновения в республики украинской ДРГ.

Футбол Семак рассказал об эмоциях от победы «Зенита» Петербургский «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России по футболу. О своих эмоциях от победы рассказал главный тренер клуба Сергей Семак.

Политика Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.

Армия и оружие Опубликованы фото с ракетных испытаний Северной Кореи Северокорейская газета Rodong Sinmun опубликовала 16 фотографий с места проведения ракетных стрельб. Снимки доступны на сайте издания.

Технологии Внимательность и «цифровая гигиена»: как защититься от кибератак Как итог — крупнейшие мировые компании теряют десятки миллионов долларов в год, отмечает Дорофеев.

Единоборства Боксер Бетербиев защитил титул чемпиона мира по версии IBF Как писал "Кавказский узел", 11 ноября 2017 года уроженец Хасавюрта Артур Бетербиев победил немца Энрико Келлинга и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе.

Шоу-бизнес Стас Михайлов отметил юбилей банкетом в Кремле Певец Стас Михайлов отпраздновал 50-й день рождения банкетом в Кремле после концерта.