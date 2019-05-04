Футбол
«Ним» в гостях разгромил «Реймс», «Анже» обыграл «Бордо»Матч ТВ вчера в 16:00
Гости отправили в ворота «Реймса» три безответных мяча. Благодаря этой победе «Ним» поднялся на восьмое место в турнирной таблице, «Реймс» расположился строчкой ниже. В другом матче «Анже» с минимальным счетом обыграл «Бордо» и переместился на 11-е место.
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«Ним» и «Анже» победили, «Генгам» с «Каном» поделили очки на радость конкурентам
Евро-футбол.рувчера в 16:05
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