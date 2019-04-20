Футбол
«Ним» обыграл «Бордо», «Монпелье» победил «Страсбур»Матч ТВ 16:10
В другом матче дня «Монпелье» переиграл «Страсбур» благодаря дублю Анди Делора и точному удару Флорана Молле. Хозяева смогли ответить голом Пабло Мартинеса. Также «Кан» нанес поражение «Ницце».
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Политика
Суд начал рассмотрение иска о снятии Зеленского с выборов
Шестой апелляционный административный суд начал рассматривать иск наблюдателя за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, сообщил телеканал "Царьград".
Обновлено в 16:03
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» впервые выйдет в море на испытания
Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» впервые выйдет в Балтийское море на ходовые испытания 21 апреля.
Обновлено в 11:15
Политика
Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 01:56
Политика
Борисов: Россия арендует порт Тартус в Сирии на 49 лет
Обновлено в 12:32
Общество
У берегов полуострова Таймыр нашли затонувшую немецкую подлодку
У берегов полуострова Таймыр обнаружили немецкую подводную лодку времён Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
Турция рассмотрит российские истребители в случае срыва поставок F-35
Обновлено в 01:16
Футбол
«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле уступил санкт-петербургскому «Зениту» в матче двадцать четвертого тура российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:28
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Происшествия
Двух подростков обстреляли в Москве
На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Футбол
Миодраг Божович: «„Динамо“ повезло»
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Миодраг Божович оценил итоги матча, в котором его подопечные уступили со счетом 0:1 московскому "Динамо".
Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес
Елизавета II своим подарком выдала пол ребенка Меган Маркл
Королева Великобритании Елизавета II намерена подарить ребенку принца Гарри и его супруги Меган Маркл бриллиантовую брошь, передает The Sun.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту
Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
Футбол
«Мы – чемпионы! Москвичи, вам не понять». Радимов – о победе «Зенита» над «Краснодаром»
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов восхищается победой питерцев в матче 24-го тура чемпионата России против "Краснодара" (3:2). Об этом 43-летний российский специалист написал в своем Твиттере.
Обновлено в 16:04
Религия
Православные отметят Вербное воскресенье
К Вербному воскресенью уже подготовились в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Миассе.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
Несколько украинских силовиков погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских силовиков вечером в пятницу подорвалась на своих минах при попытке выдвинуться в направлении села Октябрь на юге провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия
На согласованную акцию «желтых жилетов» в Париже пришли тысячи людей
Тысячи людей пришли на согласованную акцию "желтых жилетов" в Париже у министерства экономики Франции, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
Корабли ВМС РФ примут участие в китайском военном параде в Циндао
Помимо китайских кораблей в мероприятии собираются принять участие судна из других стран, включая Российскую Федерацию, Индию и Вьетнам.
Обновлено в 03:26
Общество
На «Бессмертный полк» попросили не приносить портретов Сталина
Обновлено вчера в 05:13
Футбол
Виктор Гончаренко: «Уровень ответственности давил на команду»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 24-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:1). По его словам, давил уровень ответственности.
Обновлено в 14:26
Футбол
«Витесс» победил «Зволле» в матче 31-го тура Эредивизи
В поединке 31-го тура чемпионата Нидерландов по футболу среди команд Эредивизи «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого одержал крупную победу над «ПЕК Зволле».
Обновлено в 15:42
Политика
В день тишины Порошенко обратился к избирателям
Обновлено в 15:43
Футбол
«Манчестер Юнайтед» решил продать Лукаку
По данным The Telegraph, "красные дьяволы" решили провести чистку состава грядущим летом.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Полицейские устроили драку в московском баре
Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями
Венсан Кассель стал отцом в третий раз. Его супруга — 22-летняя модель Тина Кунаки родила дочку, сообщает издание People.
Обновлено вчера в 18:59
Шоу-бизнес
Саша Савельева рассказала, как сохранила фигуру после родов
35-летняя солистка группы «Фабрика» Саша Савельева рассказала о том, как ей удалось сохранить фигуру после родов.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие
Возобновились бои за аэропорт Триполи
Обновлено в 13:18