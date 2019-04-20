«Ним» обыграл «Бордо», «Монпелье» победил «Страсбур»Матч ТВ вчера в 16:10

В другом матче дня «Монпелье» переиграл «Страсбур» благодаря дублю Анди Делора и точному удару Флорана Молле. Хозяева смогли ответить голом Пабло Мартинеса. Также «Кан» нанес поражение «Ницце».

Политика На Украине начался второй тур выборов президента На Украине открылись почти 30 тыс. участков для голосования во втором туре выборов президента.

Наука Таинственное существо обнаружено в Индийском океане В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.

Общество Названы пять самых опасных животных России Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.

Шоу-бизнес Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.

Общество Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области Опубликовано видео, на котором зафиксировано падание светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.

Единоборства Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.

Наука На эффективность от занятий спортом и тренировок влияет время суток Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Происшествия В 2018 году в России подали иски к СМИ на 6,8 млрд рублей Если в 2016-2017 годах в суды было подано по 40 исков к СМИ с требованиями свыше 1 млн рублей, то в минувшем году их было 65.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева ответила на критику Пугачёвой Телеведущая Лера Кудрявцева ответила Алле Пугачёвой на сравнение её программы "Секрет на миллион" с "копанием в помойке".

Космос JAXA показало результаты анализа астероида Рюгу аппаратом Hayabusa-2 Агентство JAXA показало результаты анализа геоморфологии, формы и массы астероида Рюгу.

Политика В штабе Зеленского отреагировали на иск о его снятии с выборов Ранее сайт kp.ru писал, что адвокат, наблюдатель за выборами президента Украины Андрей Хилько подал иск в суд Киева об аннулировании регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты.

Общество Загитова отписалась от Медведевой в Instagram Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.

Экономика Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22% Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн руб. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году.

Шоу-бизнес Ксения Собчак опровергла свои же слова о разводе Семена Слепакова В субботу, 20 апреля, ссылаясь на Ксению Собчак, пресса сообщила о разрыве отношений Семена Слепакова с супругой.

Экономика Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка» Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).

Авто Представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.