Футбол

«Ним» обыграл «Бордо», «Монпелье» победил «Страсбур»Матч ТВ вчера в 16:10

В другом матче дня «Монпелье» переиграл «Страсбур» благодаря дублю Анди Делора и точному удару Флорана Молле. Хозяева смогли ответить голом Пабло Мартинеса. Также «Кан» нанес поражение «Ницце».
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«Монпелье» на выезде обыграл «Страсбур» в 33-м туре чемпионата Франции

РИА Новостивчера в 16:03

«Ним» обыграл «Бордо», «Монпелье» победил «Страсбур»

Матч ТВвчера в 16:10

«Ним» обыграл «Бордо», «Монпелье» - «Страсбур»

Спорт-Экспрессвчера в 16:06

«Монпелье» обыграл «Страсбург», «Ницца» потерпела поражение в матче с «Каном»

Чемпионатвчера в 16:04

«Ним» обыграл «Бордо», «Монпелье» победил «Страсбур»

Sportbox.RUвчера в 16:10

«Кан» обыграл «Ниццу» и ушел с последнего места в Лиге 1

Sport24.ruвчера в 15:59

«Монпелье», «Ним» и «Кан» победили в своих матчах

Евро-футбол.рувчера в 16:13
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Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке достигло 160

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В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
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Православные празднуют Вербное воскресенье

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Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом

В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
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Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области

Опубликовано видео, на котором зафиксировано падание светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
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Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира

Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.
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В Новосибирске похитили уникальный фотоархив о жизни Николая II

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Роналду рассказал о планах на следующий сезон

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Наука

На эффективность от занятий спортом и тренировок влияет время суток

Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
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Происшествия

В 2018 году в России подали иски к СМИ на 6,8 млрд рублей

Если в 2016-2017 годах в суды было подано по 40 исков к СМИ с требованиями свыше 1 млн рублей, то в минувшем году их было 65.
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Обновлено вчера в 00:35
Политика

В штабе Зеленского отреагировали на иск о его снятии с выборов

Ранее сайт kp.ru писал, что адвокат, наблюдатель за выборами президента Украины Андрей Хилько подал иск в суд Киева об аннулировании регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты.
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Романенко не первый раз делает провокационные заявления в адрес России.
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Разведывательный корабль HMS Echo ВМС Великобритании вошел в акваторию Черного моря.
Обновлено вчера в 17:43
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