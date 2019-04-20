Футбол
«Ним» обыграл «Бордо», «Монпелье» победил «Страсбур»Матч ТВ вчера в 16:10
В другом матче дня «Монпелье» переиграл «Страсбур» благодаря дублю Анди Делора и точному удару Флорана Молле. Хозяева смогли ответить голом Пабло Мартинеса. Также «Кан» нанес поражение «Ницце».
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Общество
Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы
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Обновлено вчера в 02:10
Политика
На Украине начался второй тур выборов президента
На Украине открылись почти 30 тыс. участков для голосования во втором туре выборов президента.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Омске погибли двое провалившихся под лед детей
Обновлено вчера в 11:41
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Религия
Православные празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 19:48
Хоккей
Свечников: Овечкин первым предложил подраться
Обновлено вчера в 13:14
Общество
Названы пять самых опасных животных России
Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
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Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Обновлено вчера в 17:08
Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
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Обновлено вчера в 06:00
Общество
Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области
Опубликовано видео, на котором зафиксировано падание светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Единоборства
Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира
Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:36
Кино
В Новосибирске похитили уникальный фотоархив о жизни Николая II
Обновлено в 02:38
Футбол
Роналду рассказал о планах на следующий сезон
Обновлено вчера в 15:21
Наука
На эффективность от занятий спортом и тренировок влияет время суток
Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия
В 2018 году в России подали иски к СМИ на 6,8 млрд рублей
Если в 2016-2017 годах в суды было подано по 40 исков к СМИ с требованиями свыше 1 млн рублей, то в минувшем году их было 65.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева ответила на критику Пугачёвой
Телеведущая Лера Кудрявцева ответила Алле Пугачёвой на сравнение её программы "Секрет на миллион" с "копанием в помойке".
Обновлено вчера в 17:44
Космос
JAXA показало результаты анализа астероида Рюгу аппаратом Hayabusa-2
Агентство JAXA показало результаты анализа геоморфологии, формы и массы астероида Рюгу.
Обновлено вчера в 00:35
Политика
В штабе Зеленского отреагировали на иск о его снятии с выборов
Ранее сайт kp.ru писал, что адвокат, наблюдатель за выборами президента Украины Андрей Хилько подал иск в суд Киева об аннулировании регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты.
Обновлено вчера в 15:31
Общество
Загитова отписалась от Медведевой в Instagram
Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.
Обновлено вчера в 11:33
Экономика
Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%
Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн руб. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году.
Обновлено 19 апреля в 17:24
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла свои же слова о разводе Семена Слепакова
В субботу, 20 апреля, ссылаясь на Ксению Собчак, пресса сообщила о разрыве отношений Семена Слепакова с супругой.
Обновлено вчера в 16:12
Экономика
Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»
Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Политика
Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее развала
Романенко не первый раз делает провокационные заявления в адрес России.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Нотр-Дам практически спасли от полного разрушения
Обновлено в 02:26
Авто
Представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Невестка Порошенко поддержала жену Зеленского, попавшую в базу «Миротворца»
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
Разведывательный корабль ВМС Британии вошел в Черное море
Разведывательный корабль HMS Echo ВМС Великобритании вошел в акваторию Черного моря.
Обновлено вчера в 17:43
Наука
Создан экологически чистый материал для замены охлаждающих газов
Обновлено 18 апреля в 08:02