Футбол
«Ним» на своем поле обыграл «Ренн»Матч ТВ 15:10
В составе хозяев забитыми мячами отметились Рено Рипар, Денис Буанга и Антонен Бобишон. Также отличился Эрве Любой, отправивший мяч в свои ворота. Отметим, что в конце первого тайма Антони Бриансон и Бенжамен Андре получили красные карточки, оставив свои команды вдесятером.
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