Футбол

Барселона — Ливерпуль 3:0RT на русском вчера в 16:52

Барселона — Ливерпуль
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Камп Ноу»
24′
Наби Кейта
Джордан Хендерсон
Луис Суарес
26′
Клеман Лангле
39′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
60′
Лионель Месси
75′
79′
Джорджиньо Вейналдум
Роберто Фирмино
81′
Фабиньо
Луис Суарес
81′
Лионель Месси
82′
85′
Джеймс Милнер
Дивок Ориги
Жорди Альба
86′
Луис Суарес
Усман Дембеле
90′+3′
Серхи Роберто
Карлес Аленья
90′+4′
Отличившись дублем в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем», аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси достиг отметки в 600 голов. Второй мяч Месси в ворота «Ливерпуля» стал для капитана «Барселоны» 600-м за команду.
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