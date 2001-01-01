Футбол
Никулаэ: «„Спартак“ станет для Хаджи хорошим трамплином»Евро-футбол.ру вчера в 12:56
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 01:54, Вашингтон
Политика
Оскорбившего президента РФ грузинского ведущего отстранили от работы
Грузинский журналист и телеведущий Георгий Габуния решением саморегулирующей комиссии телекомпании "Рустави 2" отстранен от работы на два месяца.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено вчера в 11:25
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено вчера в 10:52
Авто
Новый Volkswagen Golf получит версию GTI
Дебютирующий через несколько месяцев после стандартного исполнения хэтчбека в середине 2020 года, Mk8 GTI обещает повышение производительности и, в соответствии с остальной частью линейки Golf, снижение веса.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
Обновлено вчера в 16:10
Армия и оружие
На авиабазе «Хмеймим» обнаружен неизвестный истребитель
Следует уточнить, что в последнее время Сирия не использует свои истребители МиГ-21 для нанесения ударов по боевикам в провинциях Хама, Идлиб и Латакия, в связи с чем и возникли вопросы касательно появления подобного истребителя на российской военной авиабазе «Хмеймим»
Обновлено вчера в 04:03
Финансы
«Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%
Почему "Дом.РФ" опускает ставки "Дом.РФ" корректирует ипотечные ставки всего через несколько недель после снижения ключевой ставки ЦБ до 7,5% (на 0,25 п. п.) и заявления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной о вероятности еще двух снижений до конца года при отсутствии "негативных сюрпризов".
Обновлено в 01:32
Футбол
Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки
Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
В Тбилиси проходят акции протеста
В Тбилиси в понедельник вечером проходят четыре акции протеста, грузинские правоохранители пытаются обеспечить порядок и не допустить столкновения между ними, сообщил Sputnik Грузия.
Обновлено вчера в 15:38
Недвижимость
Бедные москвичи захотели жить по-новому
Среди москвичей, планирующих покупку жилья в 2019-2020 годах, 16 процентов граждан имеют подтвержденный доход менее 30 тысяч рублей в месяц, еще 14 процентов — от 31 тысячи до 50 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 00:23
Политика
В центре Екатеринбурга освежили асфальт к приезду Путина
Обновлено вчера в 23:49
Футбол
Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть ПСЖ
Нападающий ПСЖ Неймар сообщил спортивному директору Леонардо о своем желании покинуть клуб этим летом, сообщает UOL.
Обновлено вчера в 17:21
Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue начнут продавать в 2019 году
Мировые продажи нового компактного кроссовера Hyundai Venue начнутся во второй половине 2019 года.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
В прошлом сезоне футболист выступал за "Оренбург". В июне Сутормин заключил контракт с "Рубином", но потом решил перейти в "Зенит".
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Авто
Стала известна стоимость лимузина Aurus
В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
Режим ЧС из-за пожаров действует уже в семи районах Иркутской области
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Интервью Путина вошло в фильм Стоуна об Украине
Президент России Владимир Путин дал американскому режиссёру Оливеру Стоуну интервью, в котором рассказал об отношении к политике украинских властей.
Обновлено в 00:41
Экономика
В правительстве одобрили сдачу пустых бутылок за деньги в магазинах
Минприроды и Минпромторг поддержали инициативу сдавать пустые бутылки в магазины.
Обновлено в 00:21
Происшествия
В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта
Обновлено вчера в 23:15
Общество
В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов
Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Путешествия
Туры в Тунис соревнуются в дешевизне с Турцией
На сайтах онлайн-трэвел-агентств появились недорогие турпакеты в Тунис.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса
В Киеве завершился саммит Украина - ЕС под председательством нового президента страны Владимира Зеленского, а также глав Европейского совета и Европейской комиссии Дональда Туска и Жан-Клода Юнкера.
Обновлено вчера в 14:34
Общество
В Роструде уточнили причины для отказа работнику в отпуске
Как сообщает «Российская газета», положенный в текущем году отпуск могут перенести на следующий год (с согласия работника), если предоставление отпуска может негативно сказаться на ходе работы предприятия.
Обновлено вчера в 22:18
Наука
Быстрое укорочение теломер сократило жизнь
Обновлено вчера в 12:26
Экономика
«Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино
Правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 л, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 л. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:47
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Авиакомпании России и Грузии выполняют последние рейсы между странами
Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines совершили последние рейсы в Россию перед вступлением в силу запрета на перелеты между странами.
Обновлено 07 июля в 12:34
Здоровье
Тест на наркотики станет частью процедуры получения водительских прав
При получении и продлении прав водителей будут проверять на наркотики, сообщает сайт ГИБДД.
Обновлено вчера в 03:31