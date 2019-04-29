Политика
Никто из зарубежных лидеров не приедет в этом году на День ПобедыКоммерсантъ 17:18
Напомним, в 2015 году на празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву прибыли около 30 глав государств и правительств зарубежных стран и руководителей международных организаций. При этом от приглашения Кремля в юбилейный год посетить Москву отказались многие зарубежные лидеры.
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Шоу-бизнес
Ида Галич и Kyivstoner стали новыми героями «Comment Out»
Обновлено в 14:47
Общество
Шик! Эмбер Хёрд, Марго Робби и Наоми Уоттс в голых нарядах на кинофестивале
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Общество
Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.
Обновлено в 18:03
Происшествия
Под Тулой кассира супермаркета убили на глазах покупателей
В Тульской области задержан мужчина, подозреваемый в зверском убийстве женщины - кассира магазина.
Обновлено в 15:55
Кино
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Один из центральных персонажей сериала «Игра престолов» Джон Сноу списан с героя русских народных сказок Иванушки-дурачка.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой
Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 16:40
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие
ИГ впервые за пять лет опубликовало видео с участием аль-Багдади
Группировка «Исламское государство» (запрещена в России) впервые с 2014 года представила видеозапись, на которой предположительно фигурирует ее лидер Абу Бакр аль-Багдади.
Обновлено в 14:37
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Общество
Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу
Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.
Обновлено в 09:37
Космос
NASA готовится к столкновению Земли с астероидом
Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) задумались о необходимости составления плана по спасению Земли в случае возникновения угрозы столкновения с крупным астероидом.
Обновлено в 16:49
Происшествия
На атомной электростанции на Украине произошел пожар
Трансформатор загорелся на Ровенской атомной электростанции, расположенной на северо-западе Украины, сообщает «Лига.net» со ссылкой на ровненское управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес
Откровения возлюбленной Андрея Губина
Обновлено в 16:30
Происшествия
Против эстонского министра возбудили дело о семейном насилии
Возбуждено уголовное дело для проверки обвинений эстонского министра IT и внешней торговли в семейном насилии, сообщил в понедельник вечером министр юстиции Райво Аэг.
Обновлено в 17:23
Авто
Новый Nissan GT-R R35 не получит гибридную силовую установку
Nissan решила не снабжать свой новый автомобиль GT-R R35 гибридной силовой установкой.
Обновлено в 13:55
Общество
Минобороны России опубликовало архивные фото маршалов Победы
Минобороны России на своем сайте разместило оцифрованные уникальные фотографии советских военачальников-участников Великой Отечественной войны, Снимки сделаны во время парадов разных лет в честь Победы в Великой Отечественной войне.
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Политика
Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
Президент США Дональд Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, сообщил Белый дом.
Обновлено в 17:21
Космос
NASA отправляется исследовать Уран и Нептун
Нельзя сказать, что NASA уже отправляется исследовать Уран и Нептун – в расписании полетов агентства нет полетов к ледяным гигантам.
Обновлено в 08:32
Авто
Спорткупе Audi TT и Audi R8 покинули российский рынок
По итогам прошлого года российские дилеры марки продали 101 купе Audi TT, а более дорогой R8 нашел лишь 7 покупателей.
Обновлено в 09:18
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Хоккей
Олег Знарок стал главным тренером «Спартака»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок возглавил московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:40
Кино
Новым Джеймсом Бондом может стать чернокожий или трансгендер
Другой актёр, Доминик Уэст, предложил вариант, при котором в главной роли следующего фильма франшизы снимется офицер британской армии, женщина-трансгендер Ханна Граф.
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес
В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой
В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Общество
Глава Кузбасса осудил медсестер, голодавших из-за сокращения
Губернатор Кемеровской области единоросс Сергей Цивилев осудил медсестер акушерского отделения из Анжеро-Судженска, объявлявших голодовку из-за массового сокращения, сообщает «Новая газета».
Обновлено в 15:33
Политика
Путин вручил золотые медали «Герой Труда» в Кремле
Президент Российской Федерации Владимир Путин вручает в Кремлевском дворце золотые медали «Герой Труда Российской Федерации».
Обновлено в 08:31
Здоровье
Российских врачей планируют отправлять на Колыму «вахтовым методом»
Врачей со всей России планируют отправлять на Колыму. В Магаданской области медики будут работать «вахтовым методом».
Обновлено в 13:27
Общество
Новый тематический поезд вывели на Кольцевую линию метро
Обновлено в 16:01
Экономика
Прогноз результатов ММК за I кв по МСФО: чистая прибыль снизилась на 7% к/к
Чистая прибыль сократится, по нашим прогнозам, на 7% к/к, до 229 млн долл.
Обновлено в 06:34