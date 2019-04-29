Политика

Никто из зарубежных лидеров не приедет в этом году на День ПобедыКоммерсантъ 17:18

Напомним, в 2015 году на празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву прибыли около 30 глав государств и правительств зарубежных стран и руководителей международных организаций. При этом от приглашения Кремля в юбилейный год посетить Москву отказались многие зарубежные лидеры.
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Никто из зарубежных лидеров не приедет в этом году на День Победы

Коммерсантъ17:18

Зарубежные лидеры не приедут на парад 9 мая в Москву

Свободная Пресса14:02

Кремль заявил об отсутствии иностранных лидеров в Москве на 9 мая

РБК11:49

Иностранные лидеры не приедут в Москву на торжества в честь Дня Победы

Эхо Москвы12:30

Посетят ли иностранные лидеры парад Победы, ответил Песков

Газета.Ru13:50

Россия не ждет приезда зарубежных лидеров на празднование Дня Победы

РИА Новости09:34

Россия не ждёт приезда зарубежных лидеров на празднование Дня Победы

Говорит Москва09:59
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Ида Галич и Kyivstoner стали новыми героями «Comment Out»

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Шик! Эмбер Хёрд, Марго Робби и Наоми Уоттс в голых нарядах на кинофестивале

Наоми Уоттс тоже выбрала черный наряд. Ее платье из прозрачной ткани также впечатлило модников.
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Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии

Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.
Обновлено в 18:03
Происшествия

Под Тулой кассира супермаркета убили на глазах покупателей

В Тульской области задержан мужчина, подозреваемый в зверском убийстве женщины - кассира магазина.
Обновлено в 15:55
Кино

В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок

Один из центральных персонажей сериала «Игра престолов» Джон Сноу списан с героя русских народных сказок Иванушки-дурачка.
Обновлено в 07:42
Происшествия

В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой

Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 16:40
Кино

Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон

Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие

ИГ впервые за пять лет опубликовало видео с участием аль-Багдади

Группировка «Исламское государство» (запрещена в России) впервые с 2014 года представила видеозапись, на которой предположительно фигурирует ее лидер Абу Бакр аль-Багдади.
Обновлено в 14:37
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Общество

Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу

Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.
Обновлено в 09:37
Космос

NASA готовится к столкновению Земли с астероидом

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) задумались о необходимости составления плана по спасению Земли в случае возникновения угрозы столкновения с крупным астероидом.
Обновлено в 16:49
Происшествия

На атомной электростанции на Украине произошел пожар

Трансформатор загорелся на Ровенской атомной электростанции, расположенной на северо-западе Украины, сообщает «Лига.net» со ссылкой на ровненское управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес

Откровения возлюбленной Андрея Губина

Обновлено в 16:30
Происшествия

Против эстонского министра возбудили дело о семейном насилии

Возбуждено уголовное дело для проверки обвинений эстонского министра IT и внешней торговли в семейном насилии, сообщил в понедельник вечером министр юстиции Райво Аэг.
Обновлено в 17:23
Авто

Новый Nissan GT-R R35 не получит гибридную силовую установку

Nissan решила не снабжать свой новый автомобиль GT-R R35 гибридной силовой установкой.
Обновлено в 13:55
Общество

Минобороны России опубликовало архивные фото маршалов Победы

Минобороны России на своем сайте разместило оцифрованные уникальные фотографии советских военачальников-участников Великой Отечественной войны, Снимки сделаны во время парадов разных лет в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 17:05
Политика

Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Президент США Дональд Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, сообщил Белый дом.
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Космос

NASA отправляется исследовать Уран и Нептун

Нельзя сказать, что NASA уже отправляется исследовать Уран и Нептун – в расписании полетов агентства нет полетов к ледяным гигантам.
Обновлено в 08:32
Авто

Спорткупе Audi TT и Audi R8 покинули российский рынок

По итогам прошлого года российские дилеры марки продали 101 купе Audi TT, а более дорогой R8 нашел лишь 7 покупателей.
Обновлено в 09:18
Происшествия

В Ярославской области осудили банду педофилов

Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Хоккей

Олег Знарок стал главным тренером «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок возглавил московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:40
Кино

Новым Джеймсом Бондом может стать чернокожий или трансгендер

Другой актёр, Доминик Уэст, предложил вариант, при котором в главной роли следующего фильма франшизы снимется офицер британской армии, женщина-трансгендер Ханна Граф.
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес

В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой

В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Общество

Глава Кузбасса осудил медсестер, голодавших из-за сокращения

Губернатор Кемеровской области единоросс Сергей Цивилев осудил медсестер акушерского отделения из Анжеро-Судженска, объявлявших голодовку из-за массового сокращения, сообщает «Новая газета».
Обновлено в 15:33
Политика

Путин вручил золотые медали «Герой Труда» в Кремле

Президент Российской Федерации Владимир Путин вручает в Кремлевском дворце золотые медали «Герой Труда Российской Федерации».
Обновлено в 08:31
Здоровье

Российских врачей планируют отправлять на Колыму «вахтовым методом»

Врачей со всей России планируют отправлять на Колыму. В Магаданской области медики будут работать «вахтовым методом».
Обновлено в 13:27
Общество

Новый тематический поезд вывели на Кольцевую линию метро

Обновлено в 16:01
Экономика

Прогноз результатов ММК за I кв по МСФО: чистая прибыль снизилась на 7% к/к

Чистая прибыль сократится, по нашим прогнозам, на 7% к/к, до 229 млн долл.
Обновлено в 06:34
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«Хьюстон» собирает доказательства, что судьи помогают «Голден Стэйт»

Обновлено в 16:03
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Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»

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