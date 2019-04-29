Никто из зарубежных лидеров не приедет в этом году на День ПобедыКоммерсантъ 17:18

Напомним, в 2015 году на празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву прибыли около 30 глав государств и правительств зарубежных стран и руководителей международных организаций. При этом от приглашения Кремля в юбилейный год посетить Москву отказались многие зарубежные лидеры.

Никто из зарубежных лидеров не приедет в этом году на День Победы

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