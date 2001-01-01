Футбол
Николя Пепе приедет на медосмотр в «Арсенал»Спорт-Экспресс вчера в 11:55
В ближайшее время 24-летний ивуариец прибудет в Лондон для прохождения медосмотра, сообщает BBC.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 03:49, Ашберн
Происшествия
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморья
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрей Миляев, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:33
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Общество
Правительство утвердило перечень потенциально опасных пород собак
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак.
Обновлено в 01:36
Политика
Сенаторы США предложили изменить санкции против российского госдолга
Сенаторы США Марко Рубио и Крис Ван Холлен предложили внести изменения в санкции против российского госдолга, предусмотренные проектом американского оборонного бюджета на следующий год.
Обновлено в 03:39
Политика
Аваков обвинил Порошенко в бессовестной лжи о выборах
Глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил экс-президента страны Петра Порошенко в бессовестной лжи из-за оправданий поражения на выборах тем, что против него «была работа полиции».
Обновлено в 02:54
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Подмосковье женщина оставила сына в камере хранения в супермаркете
Посетительница супермаркета в Сергиевом Посаде оставила своего двухлетнего ребенка в камере хранения, сообщает "Подмосковье сегодня".
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
Помощник высказался о разводе Михаила Галустяна
Агент популярного артиста Алексей Новацкий опроверг слухи о разводе.
Обновлено в 02:33
Происшествия
При закупках палаток сгоревшего детского лагеря нашли нарушения
Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля, там было 189 человек, сгорели 20 из 26 палаток.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Армия и оружие
Американец попытался провезти ракетную установку в качестве сувенира
Американский военнослужащий попытался провезти установку для запуска ракеты в багаже.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
Новый раунд торговых переговоров США и КНР пройдет в Шанхае
Как сообщил журналистам представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, сегодня в Шанхае стартуют двухдневные торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем.
Обновлено вчера в 17:26
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Новое уголовное дело завели в отношении Порошенко на Украине
На бывшего президента Украины Петра Порошенко завели новое уголовное дело.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
МЧС усилило группировку в Красноярском крае в связи с лесными пожарами
МЧС России усилило группировку сил в Красноярском крае для оказания помощи по защите населённых пунктов от природных пожаров.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика
«Яндекс» может перейти под контроль государства через два месяца
Глава Сбербанка Герман Греф выступает против перехода «Яндекса» под контроль государства, однако в «Ренессанс Капитале» полагают, что защитить компанию ему не удастся.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео
Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
Авто
Mercedes-AMG заявляет, что их следующие модели будут менее шумными
В интервью зарубежному изданию Motoring Бастиан Богеншуц, глава Mercedes-AMG по планированию выпуска компактных автомобилей, заявил, что на все страны так или иначе влияют законодательные изменения в Европе.
Обновлено в 02:07
Авто
Обновленный Nissan Patrol показали без камуфляжа
Компания Nissan готовит к дебюту обновленную версию легендарного внедорожника Nissan Patrol.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
Бывший челябинский вице-губернатор после аварии попал в больницу
Обновлено вчера в 06:59
Общество
Иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Обновлено вчера в 19:03
Экономика
Минкульт выделит 104 млн рублей на развитие культурных объектов Крыма
Обновлено вчера в 16:52
Экономика
1 августа повысят выплаты для работающих пенсионеров
С 1 августа в России проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров. Это произойдёт впервые с 2016 года – сообщают «Известия».
Обновлено в 02:46