Футбол

Николя Пепе приедет на медосмотр в «Арсенал»Спорт-Экспресс вчера в 11:55

В ближайшее время 24-летний ивуариец прибудет в Лондон для прохождения медосмотра, сообщает BBC.
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Источник: Пепе сегодня пройдёт медосмотр в «Арсенале»

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Еженедельник Футбол03:00

Николя Пепе приедет на медосмотр в «Арсенал»

Спорт-Экспрессвчера в 11:55
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Захарова назвала безумием идею Киева создать русскоязычный телеканал

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На бывшего президента Украины Петра Порошенко завели новое уголовное дело.
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МЧС усилило группировку в Красноярском крае в связи с лесными пожарами

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С 1 августа в России проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров. Это произойдёт впервые с 2016 года – сообщают «Известия».
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