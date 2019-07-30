Футбол
Николя Пепе отправился в Лондон на медосмотр в «Арсенал»Soccer.ru вчера в 12:17
По всей видимости, игрок в ближайшее время пройдет медицинское обследование для «Арсенала», после чего подпишет с канонирами контракт.
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