По всей видимости, игрок в ближайшее время пройдет медицинское обследование для «Арсенала», после чего подпишет с канонирами контракт.

Николя Пепе отправился в Лондон на медосмотр в «Арсенал»

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