Общество

Николая Валуева раскритиковали за купание в проруби «с подогревом»Комсомольская правда вчера в 07:51

Пользователи соцсети Instagram раскритиковали российского политика и бывшего боксера-тяжеловеса за видео, в котором депутат Госдумы окунается в прорубь в Крещение. По мнению подписчиков, Валуев искупался в проруби "с подогревом": они обратили внимание на ключ, бьющий изз-под воды.
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