Политика
Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбищеВести.Ru 11:50
Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище. Перед церемонией с депутатом Госдумы можно будет попрощаться в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Прощание пройдет с 10.00 до 11.30 по адресу улица Маршала Тимошенко, дом 25, пишет РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 15:34, Ашберн
Футбол
Иван Обляков: «Это первый матч в сезоне, когда нам немного повезло»
«Спартак» же потерпел первое поражение в РПЛ при Олеге Кононове, прервав 7-матчевую беспроигрышную серию.
Обновлено в 15:06
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Обновлено 03 апреля в 11:11
Общество
Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне
Обновлено в 13:50
Наука
Генетики объяснили разницу между пьянством и алкоголизмом
В ДНК человека обнаружились различные комбинации генов, отдельно друг от друга отвечающие за пристрастие человека к выпивке и развитие алкоголизма.
Обновлено в 09:00
Политика
Пушков высмеял Зеленского и Порошенко за сдачу анализов
Российский сенатор назвал этот ход кандидатов в президенты несомненным вкладом Украины в мировую выборную практику Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сдачу анализов на алкоголь и наркотики кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
Обновлено в 14:12
Хоккей
Боб Хартли: «Никогда не говорю о судействе»
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение своей команды от «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ) в пятом матче финала Восточной конференции.
Обновлено в 14:42
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 08:57
Спорт
Светлана Соколовская: «Переход Сотсковой был общекомандным решением»
Светлана Соколовская, под руководством которой к новому сезону будет готовиться участница Олимпийских игр в Пхенчхане Мария Сотскова, назвала переход фигуристки к ней от прежнего тренера Елены Буяновой общекомандным решением, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:03
Хоккей
Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ
Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.
Обновлено в 15:21
Общество
На манифестации «желтых жилетов» в Париже произошли стычки с полицией
В Париже полицией были задержаны 28 человек, а семеро оштрафованы за попытки устроить манифестацию в запрещенных зонах.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»
В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Футбол
Владимир Быстров: «„Спартак“ обыграет ЦСКА со счетом 2:1»
Думаю, "Спартак" победит со счетом 2:1, – сказал Быстров.
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес
Лолита Милявская рассказала о своей пенсии в 21 тысячу рублей
Исполнительница рассказала, что недавно по наступлению 55-летнего возраста ей была назначена пенсия в размере 21 тысячи рублей.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Обновлено в 12:27
Политика
Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне
Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
Корабли Грузии и НАТО провели учения в Черном море
Обновлено в 04:58
Происшествия
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита
Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Наука
Американцы разработали складную носимую роборуку
Инженеры под руководством Панагиотиса Полигериноса (Panagiotis Polygerinos) из Университета штата Аризона разработали носимую мягкую складную роборуку с пневматическим механизмом движения.
Обновлено вчера в 13:52
Футбол
«Бавария» разгромила «Боруссию» и вышла в лидеры Бундеслиги
Обновлено в 15:11
Политика
ОБСЕ получила предвзятые списки для посещения заключённых в ЛНР
Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш получил предвзятые списки заключённых для посещения в ЛНР.
Обновлено в 12:57
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено 03 апреля в 03:01
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк показала свой коттедж за два миллиона долларов
Трехэтажный дом в Крекшино стоит два миллиона долларов, сообщает «СтарХит».
Обновлено в 07:01
Авто
Компания Xiaomi выпустит свой первый автомобиль
Китайский производитель Xiaomi заявил, что вместе с автопроизводителем Bestune выпустит внедорожник под брендом Redmi.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Стрельба в Дании: ранены несколько человек
В датском Херсхольме, находящемся в 30 километрах от Копенгагена, неизвестные открыли стрельбу Пострадали несколько человек, сообщила местная полиция.
Обновлено в 14:48
Политика
Страны G7 призвали Россию выполнить обязательства по ДРСМД
Главы МИД стран G7 в своем заявлении по итогам встречи во Франции призвали Россию выполнять обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 12:37
Гаджеты
Apple Watch научились определять диабет по запаху пота
Новый патент компании Apple говорит о том, что «умные» часы Apple Watch в скором будущем смогут определять уровень сахара в крови и распознать такие заболевания, как сахарный диабет.
Обновлено в 10:10
Происшествия
На иранской подлодке произошел взрыв: есть погибшие
Обновлено в 15:25
Кино
Мединский назвал условие выхода в прокат «Братства» Лунгина
Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что фильм «Братство» режиссёра Павла Лунгина выйдет в прокат, если он соответствует требованиям закона.
Обновлено в 12:29