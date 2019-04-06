Политика

Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбищеВести.Ru 11:50

Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище. Перед церемонией с депутатом Госдумы можно будет попрощаться в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Прощание пройдет с 10.00 до 11.30 по адресу улица Маршала Тимошенко, дом 25, пишет РИА Новости.
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Прощание с бывшим директором ФСБ Николаем Ковалевым пройдет 8 апреля

Коммерсантъ12:57

В Госдуме назвали место и время похорон бывшего директора ФСБ Ковалева

РБК12:39

Похороны Николая Ковалева пройдут 8 апреля

ТАСС11:32

Похороны депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева состоятся в понедельник, 8 апреля

Эхо Москвы12:01

Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище в Подмосковье

РИА Новости11:14

Экс-главу ФСБ Николая Ковалёва похоронят на Военном мемориальном кладбище

Говорит Москва11:59

Прощание с Николаем Ковалевым пройдет 8 апреля в ЦКБ

Государственная Дума РФ10:49
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Российский сенатор назвал этот ход кандидатов в президенты несомненным вкладом Украины в мировую выборную практику Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сдачу анализов на алкоголь и наркотики кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
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Спорт

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Хоккей

Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ

Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.
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Общество

На манифестации «желтых жилетов» в Париже произошли стычки с полицией

В Париже полицией были задержаны 28 человек, а семеро оштрафованы за попытки устроить манифестацию в запрещенных зонах.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие

В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»

В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
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Владимир Быстров: «„Спартак“ обыграет ЦСКА со счетом 2:1»

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Шоу-бизнес

Лолита Милявская рассказала о своей пенсии в 21 тысячу рублей

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ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

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Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне

Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.
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Корабли Грузии и НАТО провели учения в Черном море

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Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию»

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Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита

Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
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Наука

Американцы разработали складную носимую роборуку

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«Бавария» разгромила «Боруссию» и вышла в лидеры Бундеслиги

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ОБСЕ получила предвзятые списки для посещения заключённых в ЛНР

Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш получил предвзятые списки заключённых для посещения в ЛНР.
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Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

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В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
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В датском Херсхольме, находящемся в 30 километрах от Копенгагена, неизвестные открыли стрельбу Пострадали несколько человек, сообщила местная полиция.
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Главы МИД стран G7 в своем заявлении по итогам встречи во Франции призвали Россию выполнять обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Николай Дмитриевич Ковалёв
Российский политик
Российский политический деятель и деятель спецслужб, директор ФСБ в 1996-1998. Депутат Государственной Думы. Впервые избран в 1999 году, входил в состав III, IV, V и VI созывов. Генерал армии запаса.
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